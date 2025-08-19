-- -- -- / -- -- --
كأس العالم للباورليفتنغ لذوي الهمم.. الجزائر تحصد 6 ميداليات

حصد المنتخب الوطني الجزائري لرياضة الباورليفتنغ لذوي الهمم، والمكون من أربعة رياضيين ست ميداليات خلال فعاليات كأس العالم التي جرت بمدينة سانتياغو، بتشيلي.

ونال المنتخب الجزائري ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية واحدة، في المنافسة التي عرفت مشاركة ما يقارب 114 رياضيا ورياضية يمثلون 16 دولة.

وفاز قائد المنتخب الوطني، حسين بالطير، بالميدالية الذهبية في فئة أقل من 65 كلغ، بعد أن حقق أفضل محاولة في الفئة خلال محاولته الأولى برفع 193كلغ.

أما الذهبية الثانية للجزائر، فأحرزها شمس الدين بوذراع من الأواسط، في فئة أقل من 49 كلغ، في مجموع محاولاته الثلاثة 240كلغ.

وأضاف بوذراع ميدالية فضية في أفضل محاولة 85 كلغ. وضمن فئة النخبة، احتل بنفس الرفعات، المركز الخامس في الترتيب العام.

ونال الشاب رضوان سجراري في فئة أقل من 65 كلغ، ميداليتين فضيتين، الأولى في أفضل محاولة له 75 كلغ، والثانية في مجموع المحاولات 210 كلغ، محتلا المركز الثامن ضمن فئة النخبة.

أما الرباعة الشابة صابرينة موساوي في فئة أقل من 45 كلغ، فتوجت بميدالية برونزية في مجموع المحاولات 145 كلغ، واحتلت المركز الرابع في أفضل محاولة لها بعد أن رفعت 75 كلغ.

