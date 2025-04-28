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رياضة

كأس العالم للجمباز الفني.. ذهبية ثانية للجزائرية كيليا نمور (فيديو)

عمر سلامي
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كأس العالم للجمباز الفني.. ذهبية ثانية للجزائرية كيليا نمور (فيديو)

أحرزت البطلة الجزائرية الأولمبية كيليا نمور الذهبية الثانية في في بطولة كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة.

ونالت كيليا نمو،ر الاثنين، ذهبية جهاز عارضة التوازن بعلامة 13.333.

وحققت البطلة الجزائرية، الأحد، ميدالية ذهبية أولى في وأحرزت كيليا نمور، ذهبية جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، بِتنقيط 14.533.

كما نالت نمور الميدالية الفضية على جهاز الحركات الأرضية   بتنقيط 12.966، لتنهي بذلك مشاركتها في بطولة كأس العالم للجمباز الفني، بذهبيتين وفضية.

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