كأس العالم للمبارزة.. إقصاء الجزائر لدى الرجال والسيدات من الدور الأول

إقصاء المنتخبين الجزائريين رجال وسيدات من الدور الأول

أقصي المنتخبان الجزائريان رجال وسيدات من الدور الأول في مسابقة حسب الفرق لمرحلة الجزائر لكأس العالم للمبارزة 2023.

وأقصي المنتخبان رجال وسيدات أمام كل من رومانيا بـ26-45 و هونغ كونغ بـ37-45، تواليا، ضمن اختصاص سلاح الحسام، في المنازلات التي جرت الأحد, بالقاعة البيضوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف.

واختتمت كأس العالم للمبارزة سيف الحسام للفرق الجزائر أمسية الأحد، بتتويج منتخب كوريا عند الذكور، ونال منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني، وحلّ منتخب إيطاليا في المركز الثالث.

ولدى السيدات توج المنتخب كوريا الجنوبية بالمركز الأولى، ونال منتخب فرنسا المرتبة الثانية، و المرتبة الثالثة لهنغاريا.