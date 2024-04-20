كأس العالم للملاكمة.. الجزائرية إيمان خليف تتأهل إلى الدور النهائي

تأهلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إلى الدور النهائي من المرحلة الثانية من كأس العالم للملاكمة، دورة كولورادو بالولايات المتحدة.

وتمكنت خليف في وزن 66 كلغ من بلوغ الدور النهائي، عقب فوزها على الأمريكية موريل ماكين 3-2 .

وستواجه الملاكمة الجزائرية التي تأهلت إلى أولمبياد 2024 بباريس، السبت الفرنسية إميلي سونفيكو، الفائزة بدورها في الدور نصف النهائي على الألمانية ستيفاني فون بيرج.

كأس العالم للملاكمة تعد منافسة جديدة تنظمها الرابطة العالمية حيث يجمع الملاكمون النقاط على عدة مراحل على مدار السنة، تتخللها مباراة نهائية بين الفائزين في المراحل والأفضل تصنيفا خلال كأس العالم للملاكمة.

وأقيمت المرحلة الأولى في مدينة شيفيلد بإنجلترا بسبع فئات وزن للرجال وستة لدى السيدات، وهي نفس الفئات التي تتنافس في برنامج دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس.