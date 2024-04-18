 كأس العالم 2024 للجمباز.. الجزائرية نمور تتأهل إلى النهائي

تأهلت لاعبة الجمباز الجزائرية، كيليا نمور أمسية الأربعاء إلى نهائي مسابقة العمودين غير المتوازيين، للمرحلة الرابعة من منافسات كأس العالم، الجارية فعاليتها بالدوحة.

وتأهلت نمور إلى نهائي العمودين غير المتوازيين بعد قيامها بحركات متناسقة بتسلسل مثالي مكنّها من احتلال الصدارة وبفارق معتبر عن منافساتها، بعلامة 15.400 نقطة.

وتشهد المرحلة الرابعة من المونديال مشاركة استثنائية لأكثر من 250 رياضي ورياضية يمثلون 69 دولة، من بينهم عشرة أبطال عالميين من فئة الذكور.

وكانت الجمبازية الجزائرية، كيليا نمور، قد توجت بالميدالية الذهبية لاختصاص العمودين غير المتوازيين بعلامة 15.433 نقطة، خلال مرحلة كأس العالم 2024 التي جرت بمدينة كوتبوس بألمانيا، وقبلها في باكو بأذربيجان.

هذا هو مركز الجمبازية الجزائرية نمور في الترتيب الدولي قبل الجولة الأخيرة لكأس العالم

وتحتل الجمبازية الجزائرية كيليا نمور المركز الثالث في الترتيب العام للجمباز الفني-سيدات، اختصاص جهاز عارضة التوازن.

وأوردت الاتحادية الدولية للجمباز، الترتيب العام، قبل الجولة الختامية التي ستقام بالدوحة في 17 أفريل، حيث تواجدت كيليا نمور في المركز الثالث بـ36 نقطة، في اختصاص عارضة جهاز التوازن.

و تحتل البلجيكية نينا ديروايل المركز الأول، متبوعة بمواطنتها إيريكا بنكستن، في المركز الثاني.

وتوجت الجمبازية الجزائرية كيليا نمور، بالميدالية الذهبية لاختصاص العمودين غير المتوازيين، خلال مرحلة كأس العالم 2024 التي جرت بمدينة كوتبوس بألمانيا، وقبلها في باكو الأذربيجانية بالميدالية البرونزية لمسابقة جهاز الحركات الأرضية وحصلت خلالها على المركز الرابع في الترتيب بعلامة 166.13.

وتحضر نمور للمشاركة في البطولة الإفريقية المقبلة المقررة من 30 أفريل إلى 7 ماي والمرحلة الأخيرة لكاس العالم بالدوحة القطرية وأولمبياد باريس 2024 هذه الصائفة.