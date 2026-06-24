كأس العالم 2026.. انطلاق جولة الحسم بأربع مباريات مثيرة

تنطلق أمسية الأربعاء، الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس العالم 2026 .

وتطمح منتخبات لاعتلاء الصدارة في الجولة الأخيرة، في حين تسعى أخرى لتعزيز رصيدها من النقاط، للالتحاق بركب المتأهلين إلى الدور الـ32 .

وتفتتح الجولة الأخيرة، بمبارتي المجموعة الثانية، وتجمع المباراة الأولى بين منتخب البوسنة والهرسك ومنتخب قطر، أما الثانية فستجمع بين سويسرا وكندا.

وتلعب المبارتان في نفس التوقيت، على الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

ولم يحسم أي منتخب من هذه المجموعة تأهله بعد الجولة الثانية، حيث يتواجد كندا في الصدارة بـ4 نقاط متبوعا بسويسرا بنفس الرصيد.

ومن المنتظر أن تكون المواجهة التي تجمع المنتخبين قوية، خاصة في ظل التنافس على التأهل في الصدارة.

ويسعى المنتخب القطري للفوز على منتخب البوسنة والهرسك، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، للترشح للتأهل مع أحسن الثوالث، وهو نفس طموح منتخب البوسنة.

ولحساب المجموعة الثالثة، يواجه منتخب البرازيل بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت الجزائر، منتخب اسكتلندا، في مواجهة أصعب من تلك التي يخوضها المغرب أمام هايتي المقصى من البطولة.

ويطمح البرازيل والمغرب للتأهل في صدارة المجموعة، من خلال تحقيق الفوز وبنتيجة عريضة، حيث يحتل رفقاء فينيسيوس حاليا المركز الأول بـ 4 نقاط، وهو نفس الرصيد الذي يمتلكه المنتخب المغربي في المركز الثاني.