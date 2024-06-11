كأس العالم 2026 ستكون أعظم بطولة في التاريخ

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم:

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه «يعد الأيام عداً تنازلياً» قبل عامين بالضبط على انطلاق بطولة كأس العالم 2026 مثله مثل مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس فيفا إن النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، التي ستنطلق في 11 جوان 2026 في استاد أزتيكا مكسيكو سيتي الشهير، ستكون «أعظم حدث، وأعظم عرض، وأعظم بطولة» يشهدها العالم على الإطلاق.

وتابع: «ستكون أيضاً بطولة كأس العالم 2026 الأكثر شمولاً على الإطلاق، حيث ستضم 48 فريقاً، وهو رقم قياسي وتستضيفها 16 مدينة في ثلاث دول، هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة». وأضاف: «أنا أعد الأيام عداً تنازلياً، بالتأكيد. مثل الجميع. سنتان، مدة تبدو بعيدة، لكننا نعلم أنها قريبة جداً جداً».

استاد أزتيكا مكسيكو سيتي – أحد ثلاثة ملاعب في المكسيك إلى جانب استاد مونتيري واستاد غوادالاخارا – سيدخل تاريخ البطولة، حيث استضاف أيضاً المباريات الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم في عامي 1970 و1986.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: «سيكون أول ملعب يستضيف ثلاث مباريات افتتاحية لكأس العالم لكرة القدم». وأضاف: «لم نشهد هذا من قبل، وتجربة ذلك في ملعب أيقوني مثل الأزتيكا أمر مميز للغاية. جميعنا يعرف المباريات الملحمية التي أقيمت هناك في الماضي، مباريات كأس العالم التي لعبت هناك في الماضي، أبطال مطلقون مثل بيليه ومارادونا الذين لعبوا وفازوا في الأزتيكا».

وأكد رئيس فيفا إن الاستعدادات تسير على قدم وساق في الدول المضيفة الثلاث. وقال: «في المدن المضيفة، بالطبع، نحن نعمل مع السلطات، ومع مالكي ومشغلي الملاعب، ومع المجتمعات المحلية»، وأضاف: «نعمل مع السلطات الكندية والمكسيكية و11 ملعباً أمريكياً. هناك تعاون رائع في كل مكان. إنهم يتطلعون إلى ملايين وملايين المشجعين من جميع أنحاء العالم. الملاعب جميلة للغاية». وأضاف: «في كل يوم، هناك فعاليات يتم التخطيط لها وتقام، سواء كان ذلك مع السلطات، أو مع شركائنا، أو مع الرعاة أو جهات البث».