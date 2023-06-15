كأس العرب داخل القاعة.. إقصاء مشرف للمنتخب الجزائري

أقصي المنتخب الجزائري داخل القاعة في نصف نهائي كأس العرب الجارية بالسعودية، بعد الهزيمة أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورغم الهزيمة في نصف النهائي أمام الكويت، إلا أن المنتخب الجزائري خرج من المنافسة بشرف، وهو الذي حقق انجازا تاريخيا ببلوغه لأول مرة المربع الذهبي.

#كأس_العرب_لكرة_قدم_الصالات | 📸 نهاية مباراة اليوم الثانية – دور نصف النهائي

بين منتخبي :#الكويت 3 🇰🇼 عبداللطيف العباسي ⚽️

ناصر العلبان ⚽️

بدر المنصور ⚽️#الجزائر 2 🇩🇿

أمين بن شريف ⚽️

عز الدين تكجراد ⚽️ pic.twitter.com/UdxajMyHYv — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) June 14, 2023

وإلى جانب الكويت تمكن المنتخب المغربي من بلوغ المحطة النهائية، عقب فوزه على ليبيا بخماسية نظيفة.

وسيلتقي المنتخبان الكويتي والمغربي، الجمعة، بداية من الساعة الخامسة مساء، في المباراة النهائية.

#كأس_العرب_لكرة_قدم_الصالات | – نهائي #كاس_العرب 🏆

⚽️ بين منتخبي #المغرب و #الكويت

– الجمعة 16 يونيو 2023

🕖 الـ 00 : 7 م بتوقيت مكة المكرمة.

🏟️ صالة وزارة الرياضة

📍 محافظة #جدة

📺 منقولة عبر قنوات @riyadiyatv بالتوفيق للمنتخبين .. pic.twitter.com/FNcSnngpuA — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) June 14, 2023

كأس العرب داخل القاعة.. المنتخب الجزائري يحقق إنجازا تاريخيا

اقتطع المنتخب الجزائري داخل القاعة تأشيرة المرور إلى نصف نهائي كأس العرب، ليضرب بذلك موعدا للمنتخب الكويتي في نصف النهائي.

وحقق المنتخب الجزائري إنجازا تاريخيا بوصوله لأول مرة إلى المربع الذهبي، من منافسة كأس العرب داخل القاعة.

وتأهل أشبال المدرب بن عمروش إلى المربع الذهبي عقب فوزهم في ربع النهائي على منتخب العراق بثنائية نظيفة.

وسجل اللاعب أمين شريف هدفي المنتخب الجزائري، في مباراة عرفت تألق الحارس سمير طقاق، الذي نال جائزة رجل اللقاء.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع الكويت في نصف النهائي، أمسية الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة، فيما يلتقي حامل اللقب المنتخب المغربي مع ليبيا في نفس اليوم، بداية من الساعة الثانية ونصف زوالا.