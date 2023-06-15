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رياضة

كأس العرب داخل القاعة.. إقصاء مشرف للمنتخب الجزائري

عمر سلامي
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  • 3
كأس العرب داخل القاعة.. إقصاء مشرف للمنتخب الجزائري
ح.م
المنتخب الجزائري يودع كأس العرب بشرف

أقصي المنتخب الجزائري داخل القاعة في نصف نهائي كأس العرب الجارية بالسعودية، بعد الهزيمة أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورغم الهزيمة في نصف النهائي أمام الكويت، إلا أن المنتخب الجزائري خرج من المنافسة بشرف، وهو الذي حقق انجازا تاريخيا ببلوغه لأول مرة المربع الذهبي.

وإلى جانب الكويت تمكن المنتخب المغربي من بلوغ المحطة النهائية، عقب فوزه على ليبيا بخماسية نظيفة.

وسيلتقي المنتخبان الكويتي والمغربي، الجمعة، بداية من الساعة الخامسة مساء، في المباراة النهائية.

كأس العرب داخل القاعة.. المنتخب الجزائري يحقق إنجازا تاريخيا

اقتطع المنتخب الجزائري داخل القاعة تأشيرة المرور إلى نصف نهائي كأس العرب، ليضرب بذلك موعدا للمنتخب الكويتي في نصف النهائي.

وحقق المنتخب الجزائري إنجازا تاريخيا بوصوله لأول مرة إلى المربع الذهبي، من منافسة كأس العرب داخل القاعة.

وتأهل أشبال المدرب بن عمروش إلى المربع الذهبي عقب فوزهم في ربع النهائي على منتخب العراق بثنائية نظيفة.

وسجل اللاعب أمين شريف هدفي المنتخب الجزائري، في مباراة عرفت تألق الحارس سمير طقاق، الذي نال جائزة رجل اللقاء.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع الكويت في نصف النهائي، أمسية الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة، فيما يلتقي حامل اللقب المنتخب المغربي مع ليبيا في نفس اليوم، بداية من الساعة الثانية ونصف زوالا.

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التعليقات
3
  • الطاهر

    يخي انجاز مشرف يخي. اه. نسيت ستلعبون مقابلة ترتبية ضد لليبيا ؟

    3
  • Brahim

    الحمد الله لم يتأهل لدور النهائي الذي سيواجه فيه المغرب الذي يعتبر من أحسن المنتخبات في العالم والفائز بكأس القارات مؤخرا لأن نتيجة بكل تأكيد ستكون ثقيلة جدا جدا

    11
  • الحسن

    المغرب في النهائي

    11

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