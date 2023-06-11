كأس العرب داخل القاعة.. المنتخب الجزائري يتأهل إلى ربع النهائي

اقتطع المنتخب الجزائري بكرة القدم داخل القاعة تأشيرة المرور إلى ربع نهائي منافسة كأس العرب الجارية في السعودية.

وأنهى أشبال المدرب نور الدين بن عمروش دور المجموعات بالتعادل مع طاجيكستان بهدفين لمثلهما.

واحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، وعادت الصدارة لمنتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، وتأهل منتخب السعودية كأفضل صاحب مركز ثالث برصيد 4 نقاط.

وتعادل المنتخب الوطني مع السعودية في الجولة الأولى، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على ليبيا، ليختتم دور المجموعات بالتعادل مع طاجيكستان.