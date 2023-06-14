كأس العرب داخل القاعة.. المنتخب الجزائري يحقق إنجازا تاريخيا
اقتطع المنتخب الجزائري داخل القاعة تأشيرة المرور إلى نصف نهائي كأس العرب، ليضرب بذلك موعدا للمنتخب الكويتي في نصف النهائي.
وحقق المنتخب الجزائري إنجازا تاريخيا بوصوله لأول مرة إلى المربع الذهبي، من منافسة كأس العرب داخل القاعة.
وتأهل أشبال المدرب بن عمروش إلى المربع الذهبي عقب فوزهم في ربع النهائي على منتخب العراق بثنائية نظيفة.
وسجل اللاعب أمين شريف هدفي المنتخب الجزائري، في مباراة عرفت تألق الحارس سمير طقاق، الذي نال جائزة رجل اللقاء.
ويلتقي المنتخب الجزائري مع الكويت في نصف النهائي، أمسية الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة، النهائي، فيما يلتقي حامل اللقب المنتخب المغربي مع ليبيا في نفس اليوم، بداية من الساعة الثانية ونصف زوالا.
مباراتا الدور نصف النهائي ..
بالتوفيق لجميع المنتخبات .. pic.twitter.com/kn0Ge7jCHO
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) June 13, 2023