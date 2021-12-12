كأس العرب صعبة المنال.. لكن ستذهب للمحاربين الأحسن على الإطلاق

حاوره: إسلام بوشليق

أعترف الدولي السابق بلال دزيري أن كأس العرب فيفا 2021 صعبة المنال، ورغم ذلك قال إنها ستذهب للمحاربين الذين يستحقونها عن جدارة، وعن لقاء الأربعاء المقبل ضد البلد المضيف العنابي القطري قال خريج مدرسة نصر حسين داي لا توجد مباريات سهلة على الإطلاق في منافسة كأس العرب وتوقع أن اللقاء سيكون صعبا للغاية ولكن لا خوف على منتخبنا الذي تعود على لعب اللقاءات القوية وأخص بالذكر مواجهاته ضد لبنان والفراعنة وأسود الأطلس.

وصنف هدف يوسف بلايلي في مرمى أسود الأطلس في خانة اللاعبين الكبار أمثال جورج حاجي احد أساطرة الكرة في رومانيا في منافسة كأس العالم التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1994، الذي سجل هدف خيالي في شباك كولومبيا من تسديدة رائعة تشبه تسديدة يوسف بلايلي، حيث فشل حارس اسود الأطلس فعل أي شيء تجاهها وليكون هذا الهدف حسبه واحد من أجمل أهدف دورة كأس العرب فيفا قطر 2021.

كيف تابع بلال دزيري “الداربي” المغاربي؟

طبعا على الأعصاب، وكنت أتوقع أنه سيكون صعبا لكلا المنتخبين، خاصة وأنا اللقاء كان مفتوحا، ورغم تقدم محاربي الصحراء عن طريق ضربة جزاء وقعها ياسين إبراهيمي إلا أن الرد كان سريعا لاسود الأطلس، عن طريق محمد النهيري تم رد على أحسن هدف في الدورة ليوسف بلايلي بدر بانون، ورغم أن المدرب الحسين عموتة عمد إلى إراحة ركائز المنتخب في موقعة السعودية عكس المحاربين الذين أبلوا البلاء الحسن في موقعة الفراعنة إلا أن ذلك لم يشفع لهم في كسب تأشيرة المرور للدور نصف النهائي لكأس العرب فيفا قطر 2021.

هل كنت تتوقع قوة اللقاء؟

أجل كيف لا، وأسود الأطلس هم حاملي لقب الدورة الماضية، حقيقة أشبال الحسين عموتة، لا يستحقون الخروج من هذه المنافسة لكن هذه هي كرة القدم فيها خاسر ورابح، والحمد لله أن التأشيرة ابتسمت لمحاربي الصحراء الذين كانوا متقدمين في النتيجة على مرتين وأن المباراة خرجت قمة رائعة ومثيرة واللقاء وفى بكل وعوده والفائز الأكبر هي كرة القدم العربية عامة وكرة منتخبات شمال إفريقيا خاصة حيث بلغ ثلاثة منها إلى الدور النصف النهائي وهي نسور قرطاج ومحاربي الصحراء والفراعنة ومنتخب واحد من الخليج العربي ألا وهو البلد المنظم العنابي القطري.

هدف بلايلي يصنف في خانة اللاعبين الكبار في العالم أمثال جورج حاجي

كيف تقيم أداء الحكم البرازيلي؟

الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو أدى مقابلة في القمة كيف لا وهو الذي يملك خبرة في مجال التحكيم العالمي تفوق 8 سنوات، وكما أنه تم اختياره من أفضل الحكام في البطولة البرازيلية موسم 2012، وهو لم يؤثر إطلاقا على نتيجة اللقاء رغم أنه أرتكب أخطاء طفيفة لكن قراراته كانت صارمة وتدخلاته في الوقت المناسب.

لكن الجمهور الجزائري انتقده وقال إنه حرم منتخبنا من ضربة جزاء ثانية بعد عرقلة زروقي؟

حقيقة اللقطة كانت سريعة وحكام الفار هم من يتحمّلون المسؤولية الكاملة.

وفي أي خانة يصنف دزيري هدف يوسف بلايلي؟

طبعا في خانة اللاعبين الكبار أمثال جورج حاجي احد اساطرة الكرة في رومانيا في منافسة كأس العالم التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1994، الذي سجل هدف خيالي في شباك كولومبيا من تسديدة رائعة تشبه تسديدة يوسف بلايلي، حيث فشل حارس أسود الأطلس فعل أي شيء تجاهها وليكون هذا الهدف واحد من أجمل أهدف دورة كأس العرب فيفا قطر 2021.

وكيف يتوقع دزيري لقاء الأربعاء المقبل ضد البلد المضيف العنابي القطري؟

لا توجد مباريات سهلة على الإطلاق في منافسة كأس العرب، وأتوقع أن اللقاء سيكون صعبا للغاية، ولكن لا خوف على منتخبنا الذي تعود على لعب اللقاءات القوية والحمد لله خرج منها غانما سالما وأخص بالذكر موقعة لبنان والفراعنة وأسود الأطلس وأتوقع أنه سيكرر أشبال الماجيك بوقرة الإنجاز الكبير الذي حققه زملاء رياض محرز في بلاد الأهرامات في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، وذلك بعودته إلى الجزائر بالكأس العربية وهو من يستحقها عن جدارة واستحقاق وأتوقع أن اللقاء سيكون صعبا وقويا للغاية وأن كأس العرب صعبة المنال لكنها ستذهب لا محالة للمنتخب الجزائري الأحسن على الإطلاق.