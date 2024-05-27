كأس العرب قد تفرض تعديل موعد “كان 2025”..

"الفيفا" هي من يحدد موعد تنظيمها

تحوم الشكوك حول موعد نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب، بسبب كثرة المنافسات، ومنها بينها كأس العرب في قطر، وقد رفض الاتحادان الدولي لكرة القدم “فيفا”، والأفريقي “كاف”، إقامة كأس أفريقيا، صيف عام 2025، حتى لا يتعارض ذلك مع موعد بطولة كأس العالم للأندية في أميركا، بنظامها الجديد، والتي ستُقام بمشاركة 32 نادياً، الأمر الذي يرجح فرضية تأجيل النسخة المقبلة لكأس أمم أفريقيا، إلى عام 2026.

ووجد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، برئاسة باتريس موتسيبي، نفسه، في موقف صعب، لثلاثة عوامل أساسية، أولها أن الموعد، الذي حدده المغرب لتنظيم كأس أفريقيا 2025، يتزامن مبدئياً مع انطلاق منافسات مونديال الأندية، في الفترة من 15 جوان إلى 13 جويلية من العام نفسه، وثانيها أن الأندية الأوروبية ترفض السماح لمحترفيها الأفارقة بخوض مسابقتين قويتين، في أقل من 15 يوماً. أما السبب الثالث، فيرجع إلى أن تأخير البطولة الأفريقية إلى ديسمبر 2025، سيصطدم مع موعد إقامة بطولة كأس العرب، برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبحسب موقع “العربي الجديد”، فإن وفدا من الإتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” والاتحاد الإفريقي”كاف”، سيتنقل خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى المغرب من أجل الاتفاق على موعد مناسب لتنظيم النسخة المقبلة لكأس أمم أفريقيا، والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، مشيراً إلى أن إقامة هذا الحدث الأفريقي المهم في جانفي من عام 2025، لن يكون ممكناً، بسبب عدم الانتهاء من تجهيزات عدد من الملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، إضافة إلى استحالة إقامتها في شهر ديسمبر من العام نفسه، لتزامنها مع موعد تنظيم كأس العرب.

وبحسب نفس المصدر، فإن هناك عدة مقترحات بخصوص موعد تنظيم”الكان” القادمة، أبرزها تنظيمها في الفترة من 20 جويلية إلى 17 أوت، أو تأجيلها إلى شهر جانفي 2026، وهو تاريخ يرفضه المغرب، الذي يتمسك بتنظيم البطولة صيف 2025، وجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أوضح على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم، المنعقد مؤخراً في العاصمة التايلاندية، بانكوك، أن “فيفا” هو من سيحدد الموعد المناسب للنسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا بالمغرب.