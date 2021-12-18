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رياضة

كأس العرب: قيس سعيد يهنئ الرئيس تبون بفوز الخضر   

الشروق أونلاين
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كأس العرب: قيس سعيد يهنئ الرئيس تبون بفوز الخضر   

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت اتصالا من نظيره التونسي، قيس سعيد،  هنأه فيه بمناسبة إحراز المنتخب الجزائري لكرة القدم لكأس العرب لسنة 2021.

بيان

اتصل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، بفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، للتهنئة بمناسبة إحراز المنتخب الجزائري لكرة القدم لكأس العرب لسنة 2021.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن أهم الصور التي التقطها ليست الأهداف المسجلة بل صور الفرحة التي عمت الجماهير التونسية في نهاية اللقاء وهي ترفع العلمين التونسي والجزائري ورايات عربية أخرى في مشهد تاريخي يقيم الدليل على عمق الروابط الأخوية بين الشعب الواحد في تونس وفي الجزائر وفي سائر أقطار الأمة العربية.

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