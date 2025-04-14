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رياضة

كأس “الكاف”.. تعيين طاقم تحكيم مباراة نهضة بركان المغربي وشباب قسنطينة

عمر سلامي
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كأس “الكاف”.. تعيين طاقم تحكيم مباراة نهضة بركان المغربي وشباب قسنطينة
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مجسم كأس الكاف

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء الذهاب من الدور نصف النهائي من كأس “الكاف” بين نهضة بركان المغربي وشباب قسنطينة.

وأسندت مهمة إدارة المباراة للحكم الرئيسي معتز إبراهيم من ليبيا، ويساعده كل من التونسي خليل حساني، والليبي عطية عيسى أمسعيد، بالإضافة إلى الحكم الرابع، الليبي المبروك محمد.

وسيتواجد في غرفة “الفار” ماريا باكيتا سانكيلا ريفي من جزر موريس، ومساعده ليتيسيا أنطونيلا فيانا من إيسواتيني.

وتلعب المباراة يوم الأحد 20 أفريل 2025 ، بداية من الثامنة ليلا، بتوقيت الجزائر بالملعب البلدي ببركان.

ويدخل فريق شباب قسنطينة بداية من الثلاثاء، في تربص مغلق بالمركز التقني بسيدي موسى، تحضيرا لمواجهة نهضة بركان.

وسيتنقل الفريق يوم الجمعة المقبل إلى المغرب، أين سيخوض حصتين تدريبيتين هناك، قبل لعب مباراة ذهاب نصف النهائي.

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