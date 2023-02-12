كأس الكاف.. “سوسطارة” بهدف تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات

يواجه فريق إتحاد العاصمة، سهرة الأحد، بداية من الساعة الثامنة، نادي لوبوبو الكونغولي، بملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويهدف أبناء سوسطارة، لتحقيق الفوز في المباراة الأولى من دور المجموعات، وتحقيق إنطلاقة قوية، سترفع كثيرا من معنوياتهم قبل لقاء الجولة الثانية، أمام الأخضر الليبي.

وخاض إتحاد العاصمة، أمسية السبت آخر حصة تحضيرية للمواجهة، وهي الحصة التي وضع خلالها المدرب بن شيخة الروتوشات الأخيرة على التشكيلة الأساسية.

وأكد المدرب بن شيخة جاهزية لاعبيه للظفر بالنقاط الـ3 أمام لوبوبو الكونغولي، مشددا على أن العزيمة ستكون سلاح فريقه لتجاوز هذا الدور.

وقال بن شيخة خلال ندوة صحفية، نشطها السبت: “مباراتنا في كأس الكونفدرالية ستكون مختلفة عن مباريات الدوري، فهي تكتسي طابعا قاريا ونقاطها مهمة للفريقين “.

وأضاف: ” لا نملك معلومات كثيرة عن منافسنا، لكن لاعبينا تحذوهم عزيمة كبيرة للفوز، خاصة بعد تحقيق ممثلي الجزائر في دوري الأبطال نتائج إيجابية”.

وعن أهداف الفريق في كأس الكاف، قال مدرب الإتحاد: “المنافسة لن تكون سهلة بالبطولة، كما أن لاعبينا يفتقدون للخبرة، لكننا عازمون على الوصول إلى أبعد نقطة في المسابقة”.