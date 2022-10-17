كأس الكاف: فريق ليبي يتعرض للتخذير في تنزانيا

أعلن نادي الأخضر الليبي عن تعرض لاعبيه لـ”التخدير” في تنزانيا، قبيل مواجهتهم مع نادي “عزام” التنزاني، لحساب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وطالبت إدارة النادي الليبي في بيان، مسؤولي الرياضة في ليبيا بالتدخل بعد “عراقيل” واجهتها بعثة الفريق في تنزانيا، مؤكدة نقل أغلب أعضائها إلى المستشفى عقب “تخدير متعمد”.

وكان الأخضر الليبي قد فاز على منافسه التنزاني بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب التي أجريت في ليبيا.

وفي تفاصيل الحادثة، قال بيان النادي:”بعد تناول البعثة وجبة العشاء بمقر إقامتها، شعر أغلب أعضائها بحالة من الإغماء والدوار وفقدان التوازن.

“وبعد خضوع أعضاء البعثة للتحاليل الطبية، تبيّن أن سبب الأعراض هو استنشاق مادة مخدرة تفقد الجسم توازنه، وتسبب حالة من الإغماء والدوار”، يضيف النادي.