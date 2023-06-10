كأس فخرية و3 ملايير سنتيم لِنجم بن عكنون

سلّم رئيس رابطة كرة القدم لِقسم الهوّاة علي مالك، السبت، كأس البطولة للفريق الصّاعد نجم بن عكنون.

وكان النّجم قد تصدّر لائحة ترتيب بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”، التي أُسدل ستارها مُؤخّرا. والتحق بِحظيرة النّخبة.

ونظّمت إدارة نادي نجم بن عكنون الحفل بِملعب “محمد العربي عبادة”، بِحضور مسؤولي الرابطة والفريق وأيضا أنصار النادي.

وفضلا عن الكأس الفخرية، سلّم علي مالك لِإدارة النّجم غلافا ماليا قيمته 30 مليون دينار، يُمثّل منحة الصّعود التي ضبطها المكتب التنفيذي للرابطة في تاريخ سابق.