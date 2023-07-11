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اقتصاد

كأول شحنة.. سوناطراك تسلم 90 مليون متر مكعب من الغاز لإيني

الشروق أونلاين
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كأول شحنة.. سوناطراك تسلم 90 مليون متر مكعب من الغاز لإيني

أعلنت شركة سوناطراك، عن تسليم أول شحنة تجارية من الغاز الطبيعي المسال على مستوى الميناء العائم الجديد إلى شركة “إيني” الإيطالية.

وحسب بيان للمجمع ،فقد سلمت سوناطراك لشركة إيني بتاريخ 7 جويلية شحنة من الغاز الطبيعي المسال قدرها 90 مليون متر مكعب من الغاز على مستوى الميناء العائم الجديد لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي ببيومبينو في إيطاليا.

وتم نقل هذه الشحنة، التي تم تعبئتها على مستوى مركب التمييع GL3Z – بطيوة في الجزائر، بواسطة ناقلة الغاز المسال المملوكة للشركة الفرعية Hyproc.

ويعتبر هذا التسليم أول شحنة تجارية بهذا الميناء بعد نهاية المرحلة التجريبية، وهو ما يعتبر الانطلاقة الفعلية للاستغلال التجاري. يؤكد البيان.

وتعتزم سوناطراك، حسب المصدر ذاته رفع كمياتها نحو هذا الميناء الجديد على أساس منتظم، مما يعزز بالتالي دورها المركزي في تأمين الإمدادات نحو أوروبا، وإيطاليا على وجه الخصوص.

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