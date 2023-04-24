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جواهر

“كائن فضائي”.. المغربية دنيا بطمة تصدم جمهورها في آخر ظهور لها!

جواهر الشروق
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“كائن فضائي”.. المغربية دنيا بطمة تصدم جمهورها في آخر ظهور لها!
مواقع التواصل
الفنانة المغربية دنيا بطمة بعد آخرعمليات التجميل

صدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها في آخر ظهور لها بعد عمليات التجميل، حيث شبهها نشطاء عبر الشبكات بالكائن الفضائي.

وقالت تقارير إخبارية إن دنيا بطمة لم تعد تخجل من الاعتراف بخضوعها لعمليات التجميل التي غيرت شكلها بشكل جذري، بل أصبحت توثق جميع التغييرات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت الفنانة المغربية لانتقادات لاذعة بسبب ذقنها الذي بدى نحيلا وحادا، حيث سألها متابعوها ما الذي فعلته في جسدها.

وتم تداول صورها الصادمة على نطاق واسع مع تعليقات ساخرة، حيث تصدرت الترند عبر الشبكات خلال يومي العيد.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها دنيا بطمة للسخرية والانتقاد بسبب عمليات التجميل، حيث قال نشطاء بعد تغير شكلها بالكامل إنها استبدلت رأسها.

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