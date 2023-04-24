“كائن فضائي”.. المغربية دنيا بطمة تصدم جمهورها في آخر ظهور لها!
صدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها في آخر ظهور لها بعد عمليات التجميل، حيث شبهها نشطاء عبر الشبكات بالكائن الفضائي.
وقالت تقارير إخبارية إن دنيا بطمة لم تعد تخجل من الاعتراف بخضوعها لعمليات التجميل التي غيرت شكلها بشكل جذري، بل أصبحت توثق جميع التغييرات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
أحدث ظهور لبنت المغرب الجميلة “دنيا بطمة” صاحبة المقولة الشهيرة “إبتسامتي سر جمالي” 🇲🇦يخرب جمالك😳👀 pic.twitter.com/ITcm2tv7DU
— Lallesidi (@Lallesidimed) April 23, 2023
🔴 البعض شبهها بالفضائيين.. الفنانة المغربية #دنيا_بطمة تصدم متابعيها بأحدث ظهور لها بعد إجراء عمليات تجميل.. pic.twitter.com/jOT2VH1CrD
— Adil yassini oul (@3adoll) April 18, 2023
وتعرضت الفنانة المغربية لانتقادات لاذعة بسبب ذقنها الذي بدى نحيلا وحادا، حيث سألها متابعوها ما الذي فعلته في جسدها.
🔴 الفنانة المغربية ”دنيا بطمة” تثيــر الجدل في أخر ظهور لها بعد أن مرت على عدة عمليات تجميل
🔴 الفنانة ظهرت بذقن أكثر حدة وشفاه أكثر انتفاخاً ليشبهها بعض من متابعيها بالفضائيين ! pic.twitter.com/GKc4odYNhg
— رضا جزائري (@KoubaReda) April 18, 2023
اخر ظهور للمغربية دنيا بطمه 😳! pic.twitter.com/1AYPdcM1Ot
— TrendOne (@TrendOnear) April 17, 2023
دنيا بطمه وش ذا 😳 pic.twitter.com/VBu3lH8RCi
— 🦋 (@golnaralgamar) April 19, 2023
وتم تداول صورها الصادمة على نطاق واسع مع تعليقات ساخرة، حيث تصدرت الترند عبر الشبكات خلال يومي العيد.
المغربية #دنيا_بطمة
💬
إبتسامتي😌 سر جمالي😔
pic.twitter.com/oUsd7ZaDE8
— كابتن⚽شكشك😷 (@ALXBEBOOOOOO) April 21, 2023
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها دنيا بطمة للسخرية والانتقاد بسبب عمليات التجميل، حيث قال نشطاء بعد تغير شكلها بالكامل إنها استبدلت رأسها.