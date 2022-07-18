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الجزائر

كابل بحري لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا.. انطلاقا من سواحل عنابة

الشروق أونلاين
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كابل بحري لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا.. انطلاقا من سواحل عنابة
أرشيف

أعلن الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال يوم الأحد، عن إنجاز كابل بحري بطول 250 كلم لنقل الكهرباء نحو إيطاليا، انطلاقا من سواحل عنابة.

وحسب ما صرّح به عجال في خلال زيارة له إلى البويرة، يهدف مشروع الكابل البحري نحو إيطاليا، إلى ترقية الصادرات الجزائرية في مجال الكهرباء.

وذكّر المسؤول في خلال حديثه بأن الجزائر تصدّر نحو 500 ميغاواط من الكهرباء نحو تونس، وهي “كمية معتبرة”، على حدّ تعبيره.

وعن القدرات الإنتاجية للمجمّع، قال عجال:”قدرة سونلغاز الإنتاجية من الكهرباء تقدّر بحوالي 24.000 ميغاواط، يقابلها متوسط استهلاك سنوي لا يتعدى 14.000 ميغاواط”.

وأضاف موضحا:”هذه القدرة “جدّ المعتبرة”، سترتفع من خلال الاستثمارات الجارية، لتبلغ 30.000 ميغاواط  في آفاق 2031 و2032”.

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