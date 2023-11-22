كابيلو: بن ناصر رجل الميلان

أشاد التقني الإيطالي فابيو كابيلو بِالقدرات الفنية الهائلة، التي يحوزها اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وأوشك متوسّط الميدان بن ناصر أن يعود إلى المنافسات الرّسمية في صفوف فريقه ميلان آسي الإيطالي، بعد غياب طويل يعود إلى شهر ماي الماضي، بِداعي إصابة خطيرة في الرّكبة.

وقال فابيو كابيلو: “عودة إسماعيل بن ناصر يُمكن أن تُغيّر وجه الفريق، لأن بيولي (المدرب) يفتقد لاعبا مثله. الجزائري صار الآن رجل الميلان من جميع النواحي، فهو يعرف اللّعبة، ولن يحتاج إلى وقت لِاستعادة السيطرة على خط الوسط. سيكسب بيولي الوقت مع بن ناصر”.

ونشرت تصريحات كابيلو صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، الأربعاء. حيث كان هذا التقني الشهير يتحدّث عن فريق ميلان آسي، وسوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل، وأيضا عودة بن ناصر إلى الميادين.

وعمّا يجب على مدرب الميلان فعله بِخصوص أهداف الفريق في الموسم الحالي، دعا كابيلو زميله بيولي إلى التركيز على منافسة رابطة أبطال أوروبا. مُؤمنا بِأن فرص الغريم التقليدي الإنتر أوفر في حيازة لقب البطولة الإيطالية.

ويتموقع فريق الميلان ثالثا في لائحة الترتيب، مُتخلّفا عن الرّائد نادي الإنتر بِفارق 8 نقاط، وذلك قبل 26 جولة عن نهاية البطولة الإيطالية. وفي رابطة أبطال أوروبا، يشغل “الروسونيري” المركز الثالث بِفارق نُقطتَين عن الرّائد بوروسيا دورتموند الألماني، وبِنقطة عن الوصيف باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل جولتَين عن إسدال الستار. عِلما أن التأهّل لِثمن النّهائي يكون من نصيب صاحبَي الرّتبتَين الأولى والثانية، ويتحوّل الثالث إلى مسابقة الدوري الأوروبي.