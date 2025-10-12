كابيلو رفض لاعبا وزنه 94 كلغ ويرتاد الملاهي

تحدّث التقني الإيطالي الشهير فابيو كابيلو، عن أفضل لاعب أشرف عليه في مسيرته التدريبية.

واعتزل التقني فابيو كابيلو (79 سنة) نشاط التدريب، عند نهاية عمله مع نادي جيانغسو الصيني في مارس 2018.

وقال كابيلو: “رونالدو (البرازيلي) هو أفضل لاعب درّبته على الإطلاق. كان يسهر كل ليلة. كان مجنونا، ووزنه 94 كيلوغراما، ولم تكن لديه أيّ نية لإنقاص وزنه!”.

ودرّب كابيلو المهاجم رونالدو (49 سنة) في نادي ريال مدريد الإسباني، موسم 2006-2007.

وأضاف فابيو كابيلو في تصريحات نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية، الأحد: “في وقت ما، أخبرت الرئيس (فلورنتينو بيريز) أنه يجب علينا ترك رونالدو يرحل. لم يكن هناك أمل في تطوّره. وتركناه يرحل. لكنني أكرّر، إنه أفضل لاعب درّبته على الإطلاق”.

وانتقل رونالدو في صيف 2007 إلى نادي ميلان آسي الإيطالي.