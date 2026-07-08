كابيلو يعلّق على المهزلة التحكيمية التي شهدتها مباراة مصر والأرجنتين

تحدث المدرب الإيطالي السابق فابيو كابيلو، عن المهزلة التحكيمية التي شهدتها مباراة مصر والأرجنتين.

وقال كابيلو في تصريحات له: ” ليس لدي مشكل في قبول الهزيمة عندما يفوز الفريق الأفضل، لكن ما لا أستطيع قبول هو التناقض”.

وأضاف المدرب الإيطالي السابق: “سجلت مصر هدفا بدا شرعيا تماما، ومع ذلك بحث “الفار”، في كل زاوية ممكنة حتى وجد سببا لإلغائه”.

وتابع: “لاحقا عندما كانت مصر تطالب بركلة جزاء اختفى نفس مستوى التحقيق والبحث، وهذا ما يثير إحباط المدربين واللاعبين والمشجعين لأن كرة القدم مبنية على الثقة”‘.

وختم كابيلو حديثه عن التحكيم في المباراة: “لا يمكن تطبيق معيار واحد على فريق، ومعيار مختلف على آخر.. هنا يبدأ الناس في التشكيك، في نزاهة القرارات”.