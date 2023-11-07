كاتامو يصاب قبل مواجهة “الخضر”.. ومدرب موزمبيق يعوّضه براتيفو

المدافع ماندافا خارج الخدمة منذ نهاية فيفري

تلقى منتخب موزمبيق، منافس المنتخب الجزائري في تصفيات كأس العالم 2026، ضربة موجعة عقب إصابة نجمه الأول جيني كاتامو، مهاجم نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الميادين لعدة أسابيع، ومن ثم تضييع مواجهة “الخضر”، المقررة بعد 11 يوما في العاصمة “مابوتو”، وهو الأمر الذي دفع بالمدرب شيكينوا كوندي إلى الاستنجاد بستانلي راتيفو، الذي ينشط في نادي “سي أف أر بفورتسهايم”، في الدرجة الخامسة من البطولة الألمانية، وذلك بحسب البيان الذي نشره الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم في الساعات الأخيرة.

ومعلوم، أن المنتخب الوطني سينزل ضيفا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، على نظيره الموزمبيقي، يوم 19 من شهر نوفمبر الحالي، في المباراة المقررة بين المنتخبين على ملعب “دو زومبريتو” في العاصمة “مابوتو”، وذلك عقب خوض أول مواجهة في التصفيات أمام منتخب الصومال يوم 16 من الشهر الحالي، على ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي، لحساب المجموعة السابعة من تصفيات المونديال، علما أنّ منتخب موزمبيق سيسافر في الجولة الأولى بعد أسبوع إلى بوتسوانا لمواجهة المنتخب المحلي في افتتاح التصفيات.

للإشارة، أنّ مدرب المنتخب الموزمبيقي كوندي كان قد وجّه الدّعوة، الخميس، المنقضي لـ 23 لاعبا، حيث ضمّت القائمة 11 لاعبا محترفا ينشط في مختلف البطولات خارج الموزمبيق في كل من البرتغال، إيطاليا، تركيا، فنلندا، أرمينيا، جنوب إفريقيا وأنغولا.

جدير بذكره، أن تشكيلة منتخب موزمبيق في التصفيات المونديالية المقبلة ستفتقد خدمات مدافع أتليتيكو مدريد الإسباني، رينيلدو ماندافا، الذي يغيب عن ميادين الكرة منذ نهاية شهر فيفري الفارط، عقب تعرّضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى خلال مواجهة “الديربي” أمام الغريم ريال مدريد.