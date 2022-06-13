كاتبة أمريكية تصف ترامب بـ “الوحش” وتتهمه بمحاولة انقلاب

وصفت الكاتبة الأمريكية مورين دود دونالد ترامب بالوحش الأمريكي، ودعت إلى متابعته أمام الرأي العام.

ولفتت دود عبر مقال نشرته في صحيفة “نيويورك تايمز” إلى محاولة “الانقلاب” في إشارة إلى رفضه نتائج الانتخابات التي فاز بها بايدن، حيث وصفها بالمزورة.

واتهمت الكاتبة ترامب بأنه أفسد الانتخابات “بطريقة جنونية” حيث استغل سهولة التلاعب بالناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستعانت مورين بكلام قاله طومسون الذي أفاد بأن مبنى الكونغرس تم مهاجمته من الداخل، موجهة أصابع الاتهام لترامب الذي شجع على عدم انتقال السلطة بسلاسة، وهو ما لم يحدث من قبل في الولايات المتحدة.

واعتبرت الكاتبة أن تسامح الأمريكيين مع ترامب رغم ما صدر منه ما يثبت أنه لا يهتم إلا بنفسه، الأمر الذي جعله ينتقد ابنته ايفانكا معتبرا إياها أنها لم تكن معنية بالنظر في نتائج الانتخابات أو دراستها.

ونقلت دود شهادات عن حلفاء ترامب، منهم ابنته ووزير العدل بيل بار، حيث قاموا بتنبيهه إلى خطورة اعتماد نظريات المؤامرة في وأطروحاتها، كما وصف المدعي العام كلام ترامب حول تزوير الانتخابات بـ” الهراء”.

وأشارت الكاتبة في مقالها المنشور في “نيويورك تايمز” إلى ما قالته ليز تشيني، النجمة الصاعدة في الحزب الجمهوري، التي لم تتقبل مزاعم ترامب حول التزوير، مؤكدة على عدم قانونية خطته لقلب نتائج الانتخابات.