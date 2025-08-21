كاتبة أيرلندية تواجه تهديدا بالاعتقال والسبب فلسطين

تواجه كاتبة أيرلندية شهيرة تهديدا بالاعتقال بسبب تعهدها بالتبرع بعائدات كتابها لمنظمة” فلسطين أكشن” وهي جماعة صنفتها بريطانيا مؤخرا كمنظمة “إرهابية”.

أصبحت سالي روني، روائية التي حوّلها كتاباها الأكثر مبيعًا “أناس عاديون” و”محادثات مع الأصدقاء” إلى نجمة أدبية، محور جدل متزايد في بريطانيا.

وتواجه روني الآن احتمال الاعتقال بموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية الصارمة.

وأثارت هذه الحادثة مخاوف بشأن نطاق تشريعات مكافحة الإرهاب، وحدود حرية التعبير، والمخاطر التي تواجهها الشخصيات الثقافية التي تدعم قضايا سياسية علنا.

كتبت روني في صحيفة “آيريش تايمز”: “ستكون تداعيات ذلك على الحياة الثقافية والفكرية في المملكة المتحدة عميقة”، مضيفة: “سأكون سعيدة بنشر هذا البيان في صحيفة بريطانية – لكن ذلك سيصبح الآن غير قانوني”.

وتُعد سالي، البالغة من العمر 34 عاما، واحدة من أشهر كاتبات جيلها، بيعت ملايين النسخ من رواياتها حول العالم، وتُرجمت إلى عشرات اللغات، وحُوِّلت إلى مسلسلات درامية ناجحة على قناة “بي بي سي”.

وفي مقالها، دافعت روني عن حركة “فلسطين أكشن”، التي تُنظم احتجاجات ضد صناعة الأسلحة البريطانية، وقارنت أساليبها بحركات العصيان المدني السابقة.

وكتبت: “قد ينتهك النشطاء الذين يُعطلون تدفق الأسلحة إلى نظام إبادة جماعية قوانين جنائية تافهة، لكنهم يُدافعون عن قانون أسمى بكثير وضرورة إنسانية أعمق: حماية شعب وثقافة من الفناء”.

تعهدت الكاتبة الشابة بإعادة توجيه جميع عائدات كتبها وتعديلاتها: “أريد أن أوضح أنني أنوي استخدام عائدات أعمالي هذه، بالإضافة إلى منصتي العامة بشكل عام، لمواصلة دعم حركة “فلسطين أكشن” وتوجيه العمل ضد الإبادة الجماعية بكل طريقة ممكنة”.

حظرت الحكومة البريطانية حركة “فلسطين أكشن” في الشهر الماضي بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في “أوكسفوردشاير” وزعم المسؤولون بتخريب طائرات.

وبموجب قانون الإرهاب لعام 2000، يُعدّ تقديم الأموال لجماعة محظورة أو دعمها علنًا جريمة جنائية.

ويحذر خبراء قانونيون من أن روني قد تُواجه الاعتقال إذا دخلت بريطانيا أو حتى عبّرت عن آرائها في مهرجان أدبي بريطاني.

وأقرّت سالي بذلك قائلة: “إذا كان هذا يجعلني “داعمة للإرهاب” بموجب القانون البريطاني، فليكن”.