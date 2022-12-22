كاتبة قطرية عن ذباب المخزن: يا أهل الجزائر ابتُليتم ورب الكعبة
نشرت كاتبة قطرية تغريدة على صفحتها عبر تويتر تخاطب فيها الجزائريين بعبارة “ابتليتم ورب الكعبة”، بعد تعرضها لهجمات من ذباب المخزن.
وقالت الكاتبة المهتمة بالشأن الرياضي ابتسام آل سعد في تغريدة لها “أهل الجزائر الأحرار قد ابتُليتم ورب الكعبة ولكم الأجر! الآن صدقت ما تقولونه لي دائما!
أهل #الجزائر الأحرار قد ابتُليتم ورب الكعبة ولكم الأجر !
الآن صدقت ما تقولونه لي دائما !🥲
— ابتســام آل سعــد 🇶🇦 (@Ebtesam777) December 21, 2022
وجاء رد الكاتبة القطرية بعد نشرها لعدد من التغريدات أيام المونديال تحدثت فيها عن تهجم رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع وبعض اللاعبين على الحكم القطري عبد الرحمان الجاسم الذي أدار مباراتهم مع كرواتيا.
في رأيي بعد مشاهدة اللقطات التي اعترض فيها لاعبو #المغرب على الحكم #عبدالرحمن_الجاسم أنه كان يجب أن يرفع البطاقة الحمراء في وجه كل من دفعه واعترضوا بصورة بدت لنا غير لطيفة أمام الشاشة ولكني أعلم سعة صدر عبدالرحمن وتقديره لأعصاب الفريق المهزوم في لحظتها.
ولكن لأنه حكم عربي تجرأوا!
— ابتســام آل سعــد 🇶🇦 (@Ebtesam777) December 17, 2022
وأثار تهجم رئيس ولاعبي الفريق المغربي على الحكم القطر حينها ردود فعل كثيرة من المغردين خاصة وأن نفس اللاعبين لم يعترضوا على التحكيم في المباراة التي جمعتهم مع المنتخب الفرنسي والتي انتهت بخسارتهم.
للأسف صدمة اللي شفناه من اللاعبين والمدرب ورئيس الاتحاد تعاملوا بهمجية مع الجاسم ولكن حكمنا تعامل معهم باخلاق عالية وبسعة صدر يحسد عليها https://t.co/clfXAyakoN
— حسن حمود Qatar2022🇶🇦 (@BoHomoud007) December 17, 2022
كما تعرضت الكاتبة لهجوم عقب حديثها عن غياب المنتخب الجزائري لكرة القدم عن هذا الحدث الكروي العالمي وتأسفت لعدم تواجده في قطر.
قد أوصلت سلامكم ومحبتكم للوالدة التي ابتسمت وقالت :
( يشهد الله ما جاملتهم منتخب #الجزائر يشهد له التاريخ قبل شهادتي ولو كان موجود في كاس العالم بيكون الحصان الأسود فيه )!
الله الله يا ست الوالدة ما خليتي لي شي أقوله ❤️🥺 https://t.co/qcW06MXrcc
— ابتســام آل سعــد 🇶🇦 (@Ebtesam777) December 7, 2022