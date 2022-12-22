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كاتبة قطرية عن ذباب المخزن: يا أهل الجزائر ابتُليتم ورب الكعبة

الشروق أونلاين
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كاتبة قطرية عن ذباب المخزن: يا أهل الجزائر ابتُليتم ورب الكعبة
ح.م
الحكم القطري عبد الرحمان الجاسم

نشرت كاتبة قطرية تغريدة على صفحتها عبر تويتر تخاطب فيها الجزائريين بعبارة “ابتليتم ورب الكعبة”، بعد تعرضها لهجمات من ذباب المخزن.

وقالت الكاتبة المهتمة بالشأن الرياضي ابتسام آل سعد في تغريدة  لها  “أهل الجزائر الأحرار قد ابتُليتم ورب الكعبة ولكم الأجر! الآن صدقت ما تقولونه لي دائما!

 وجاء رد الكاتبة القطرية بعد نشرها لعدد من التغريدات أيام المونديال تحدثت فيها عن تهجم رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع وبعض اللاعبين على الحكم القطري عبد الرحمان الجاسم الذي أدار مباراتهم مع كرواتيا.

وأثار تهجم رئيس ولاعبي الفريق المغربي على الحكم القطر حينها ردود فعل كثيرة من المغردين خاصة وأن نفس اللاعبين لم يعترضوا على التحكيم في المباراة التي جمعتهم مع المنتخب الفرنسي والتي انتهت بخسارتهم.

كما تعرضت الكاتبة لهجوم عقب حديثها عن غياب المنتخب الجزائري لكرة القدم عن هذا الحدث الكروي العالمي وتأسفت لعدم تواجده في قطر.

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