كاتبة مصرية أثارت الجدل بعرض مكتبتها للبيع ثم تراجعت لهذا السبب

أثارت كاتبة مصرية شهيرة ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت عن عرض مكتبتها للبيع، ثم تراجعت عن الفكرة تحت تأثير من ابنتها.

وكتبت الناقدة والأديبة شهيناز كاظم على صفحتها على فيسبوك”: “لمن يقدِّر ويهتم، مكتبتي كلها للبيع بمليون جنيه”.

تسبب هذا القرارفي إثارة الجدل عبر مواقع التواصل، وتباينت ردود أفعال المتابعين بين مؤيد للفكرة، ورافض ومنزعج منها.

وسرعان ما غيرت صافيناز رأيها، وتراجعت عن قرارها من خلال منشور جديد قالت فيه إن ابنتها نوارة أحمد نجم منزعجة من هذا الامر، لذلك “سحبت عرضي لبيع المكتبة”.

وعن سبب تراجعها عن رغبتها في بيع مكتبها، قالت كاظم لموقع “مصراوي”: “سأتم 86 عاما يوم الخميس المقبل، وما زلت بكامل قواي العقلية والذهنية”.تابعت: “قرأت هذه المكتبة صفحة صفحة وهي مكتبة عزيزة علي جدا، ويمكن أن يكون ذهني قوي الآن، ولكن قواي الجسمانية ليست في أفضل حالاتها”.

أضافت: “عندما شاهدت نوارة ابنتي ما كتبته على فيسبوك، عاتبتني وقالت لي “لماذا تفرطي في مكتبة يمكن أن يحتاجها أولادي؟”، فتراجعت عن الفكرة مؤقتا

واختتمت الكاتبة الشهيرة تصريحها بقولها: “انسحابي من عرض مكتبتي ليس مطلقا، ولكنه مؤقت إلى أن أدرس الموضوع مرة أخرى، ومكسبي أن تقع في يد من يقدرها ولا تكون عبئا على أحد”.