كاتبة يابانية تفتك جائزة مرموقة بفضل الذكاء الاصطناعي تثير الجدل.. هل تستحق الفوز؟

أثارت كاتبة يابانية افتكت جائزة مرموقة في البلاد، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد اعترفت الكاتبة اليابانية ري كودان بأنها استخدمت ChatGPT عند تأليف روايتها المستقبلية التي فازت مؤخرا بالجائزة الأدبية المرموقة في البلاد.

وفقا لكودان، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ساعدها على إطلاق العنان لإمكاناتها، وتحقيق الفوز بجائزة أكوتاجاوا نصف السنوية يوم الأربعاء.

وأضاف الموقع الروسي أن رواية “Tokyo-to Dojo-to” “برج التعاطف في طوكيو” حظيت بإشادة اللجنة باعتبارها خالية من العيوب تقريبا وممتعة عالميا.

وقال شويتشي يوشيدا، عضو لجنة التحكيم، في تصريحات إعلامية: “العمل لا تشوبه شائبة ومن الصعب العثور على أي أخطاء”.

وزاد: “إنه كتاب ممتع ومثير للاهتمام للغاية ويثير الجدل بشأن كيفية النظر إليه”.

وتدور القصة حول بناء برج سجن شاهق في مدينة طوكيو المستقبلية التي يشعر مهندسها المعماري بعدم الرضا عن مجتمع المستقبل، ومطالبته المفرطة بالتسامح والاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.

وخلال حفل أعقب الإعلان عن الفائزين بجائزة أكوتاجاوا، اعترفت الكاتبة البالغة من العمر 33 عاما علنا بأنها استعانت بـ “الاستخدام النشط للذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT” وأن “حوالي خمسة بالمائة من الكتاب اقتبس حرفيا الجمل التي تم إنشاؤها بواسطة ChatGPT”.

وأوضحت أنها تنوي الحفاظ على “علاقات جيدة” مع الذكاء الاصطناعي وأن التكنولوجيا ساعدتها على “إطلاق العنان” لإبداعها.

وقوبل اعتراف المؤلفة بأنها استخدمت الذكاء الاصطناعي لكتابة روايتها الحائزة جوائز، بردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد البعض باستخدامها الإبداعي للتكنولوجيا المتطورة بينما وصفها آخرون بأنها لا تستحق أعلى جائزة أدبية في اليابان.