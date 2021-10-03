كاتب أردني لماكرون: الأمة الفرنسية ظهرت بدعم من الأسطول البحري الجزائري

سخر كاتب أردني من تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التي زعم فيها عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، ليكشف عن حقيقة تاريخية بأن فرنسا ظهرت بعد مساعدة من الأسطول الجزائري في العهد العثماني للفرنسيين في صد هجوم الإمبراطورية المجرية.

وكتب حازم عياد في موقع السبيل مقالا تحت عنوان: الأمة الجزائرية وقبائل الغال المتناحرة ورد فيه “لم تولد الأمة الفرنسية من رحم جان دارك القديسة في الكنيسة الرومانية، ولا من رحم ماري أنطونيت المجرية الاصل”فجذورها تضرب عميقا في التاريخ لتعود بها إلى قبائل الغال التي عرفت بالقسوة والهمجية المفرطة، متنقلة على كامل مساحة اوروبا الغربية؛ فيما عرف حينها ببلاد الغال”.

وحسبه: لم تتبلور الهوية الفرنسية بفعل الحروب الصليبية أو بفعل الحروب بين لويس السابع وملك إنجلترا، فكلاهما من أعراق السلت والكلت المتصارعة على إرث شارل مارتال، وحلم إحياء الامبراطورية الرومانية المقدسة ولغتها اللاتينية الرسمية المفضلة للطبقات الحاكمة.

وأضاف: الهوية الفرنسية ما كان لها أن تظهر دون دعم الاسطول الجزائري بقيادة خير الدين برباروس، والأسطول العثماني الذي قدم المساعدة للملك فرنسيس الاول في مواجهة الامبراطورية المجرية لآل هابسبورغ وأنسبائهم في اسبانيا.

وأوضح: فلولا تدخل الأمة الجزائرية والتركية لما كان هناك امة فرنسية، وإنما أقاليم تتقاسمها المجر واسبانيا وانكلترا؛ ولكان ميناء مرسيليا إسبانياً، وباريس قرية ألمانية وليل مدينة بلجيكية وساحل النورماندي إقليم في المملكة المتحدة.

وتساءل الكاتب: فهل كان هناك أمة فرنسية قبل أن يتدخل برباروس لحماية ميناء مرسيليا على المتوسط، وقبل أن يوقف الأتراك الغزو الاسباني والمجري النمساوي لبلاد الغال بزحف سليمان القانوني على فينا.