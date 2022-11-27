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الجزائر

كاتب أردني: من حقّ الجزائر بناء قوة ردع لحماية خياراتها المستقلّة

الشروق أونلاين
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كاتب أردني: من حقّ الجزائر بناء قوة ردع لحماية خياراتها المستقلّة
أرشيف
الجيش الجزائري

“من حقّ الجزائر أن تبني قوة ردع مهابة، وجيشا عصريا لحماية خياراتها الكبرى”. هذا ما جاء في تعليق الكاتب الأردني حاتم رشيد حول ميزانية الدفاع في الجزائر.

وقال رشيد في تغريدة على تويتر:”أقرّت الجزائر ميزانية للدفاع بثلاثة وعشرين مليار دولار. ميزانية يبررها الخطر على دولة متشبثة باستقلالها وفخورة بتاريخها”.

مضيفا:”من حق الجزائر أن تبني قوة ردع مهابة. وليعلم كل شرير أن كلفة مواجهة الجزائر لا تقدر عليها أي قوة في العالم”.

قبل أن يختم عضو رابطة الكتاب والأدباء الأردنيين بالقول:”جيش وطني عصري هو أولوية لحماية خيارات البلاد الكبرى”.

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