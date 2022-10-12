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كاتب أمريكي: إيلون ماسك تحدّث مع بوتين “بشكل مباشر” حول أوكرانيا

الشروق أونلاين
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كاتب أمريكي: إيلون ماسك تحدّث مع بوتين “بشكل مباشر” حول أوكرانيا
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إيلون ماسك

ادّعى الكاتب وأستاذ العلوم السياسية الأمريكي يان بريمر أنّ رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك، أخبره بأنه تحدّث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر حول أوكرانيا.

وقال بريمر في تغريدة على تويتر مساء الثلاثاء:”أخبرني إيلون ماسك بأنه تحدّث مع بوتين والكرملين الروسي بشكل مباشر”. وأضاف:”أخبرني أيضا (إيلون ماسك)، عن الخطوط الحمراء بالنسبة للكرملين”.

وفي تغريدات لاحقة، تابع بريمر الذي يرأس “مجموعة أوراسيا” لأبحاث النزاعات الدولية:”أنا أكتب حول المواضيع الجوسياسية منذ 24 عاما، ولطالما كتبت بدون خوف أو محاباة لأحد، وما أقوله الآن ليس مختلفا”.

لكن المعني بالأمر، وهو إيلون ماسك نفسه، كان له كلام آخر، حيث ردّ على إحدى تغريدات بريمر قائلا:”لا ينبغي لأحد أن يصدّق بريمر”، في ما يبدو نفيا ضمنيا لما قاله الكاتب.

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