كاتب أمريكي: إيلون ماسك تحدّث مع بوتين “بشكل مباشر” حول أوكرانيا
ادّعى الكاتب وأستاذ العلوم السياسية الأمريكي يان بريمر أنّ رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك، أخبره بأنه تحدّث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر حول أوكرانيا.
وقال بريمر في تغريدة على تويتر مساء الثلاثاء:”أخبرني إيلون ماسك بأنه تحدّث مع بوتين والكرملين الروسي بشكل مباشر”. وأضاف:”أخبرني أيضا (إيلون ماسك)، عن الخطوط الحمراء بالنسبة للكرملين”.
elon musk told me he had spoken with putin and the kremlin directly about ukraine. he also told me what the kremlin’s red lines were.
— ian bremmer (@ianbremmer) October 11, 2022
وفي تغريدات لاحقة، تابع بريمر الذي يرأس “مجموعة أوراسيا” لأبحاث النزاعات الدولية:”أنا أكتب حول المواضيع الجوسياسية منذ 24 عاما، ولطالما كتبت بدون خوف أو محاباة لأحد، وما أقوله الآن ليس مختلفا”.
i have been writing my weekly newsletter on geopolitics for 24 yrs.
i write honestly without fear or favor and this week’s update was no different.
— ian bremmer (@ianbremmer) October 11, 2022
لكن المعني بالأمر، وهو إيلون ماسك نفسه، كان له كلام آخر، حيث ردّ على إحدى تغريدات بريمر قائلا:”لا ينبغي لأحد أن يصدّق بريمر”، في ما يبدو نفيا ضمنيا لما قاله الكاتب.
Nobody should trust Bremmer
— Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022