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كاتب الدولة النرويجي للشؤون الخارجية يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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كاتب الدولة النرويجي للشؤون الخارجية يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر

يقوم كاتب الدولة النرويجي للشؤون الخارجية، إرلينغ ريميستاد بزيارة عمل إلى الجزائر، منذ أمس الأربعاء، بدعوة من الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني.

وأوضح بيان للوزارة أن “هذه الزيارة تأتي تجسيدا للإرادة التي عبر عنها البلدان في عديد المرات لتكثيف الحوار السياسي بين المسؤولين الجزائريين ونظرائهم النرويجيين قصد تعزيز التعاون الثنائي”.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن “المحادثات بين المسؤولين السامين ستسمح باستعراض الجوانب الرئيسية للتعاون الجزائري-النرويجي والتحضير لمواعيد ثنائية مهمة، سيما المشاورات السياسية والدورة ال20 لندوة وزراء الخارجية افريقيا-دول الشمال المقررة في الجزائر في الثلاثي الأول 2023”.

وتشكل هذه الزيارة أيضا، يضيف المصدر نفسه، “فرصة للتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وفي إطار هذه الزيارة، استقبل كاتب الدولة للشؤون الخارجية النرويجية من طرف وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة وكذا وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب”.

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