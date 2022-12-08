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رياضة

كاتب بريطاني يدعو الإتحاد المحلي للإقتداء بالتجربة القطرية في حظر الخمور

عمر سلامي
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كاتب بريطاني يدعو الإتحاد المحلي للإقتداء بالتجربة القطرية في حظر الخمور
ح.م
جماهير إنجلترا في مونديال قطر

دعا الكاتب البريطاني سيمون كيلنر، الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، للإقتداء بقطر، في حظر الخمور بالملاعب ومحيطها.
وأشاد الكاتب البريطاني بقرار حظر الخمور والنتائج الإيجابية التي خلفها وسط المشجعين، خاصة الإنجليز منهم.

وقال كيلنر في مقال له في موقع “آي نيوز”، أن حظر المشروبات الكحولية في الملاعب وحولها خلال مونديال قطر أثبت نجاحا كبيرا”.

وأضاف الكاتب في هذا السياق: “كشفت التقارير القادمة من قطر عن بيئة مختلفة تماما عما توقعناه، لا سيما فيما يتعلّق بمشجعي إنجلترا ، بعد أن خلقت التجربة بيئة صالحة للجميع لدخول للملعب”.

وأوضح كيلنر أن المباريات في كأس العالم كانت خالية من المتاعب، وذكر الفوارق المسجّلة في مجموعة من المناسبات السابقة التي استهلكت فيها الجماهير الكحول”.

وأضاف الكاتب: “بطولة كأس العالم هذه أظهرت أن هناك طريقة أخرى قد تشجّع سلطات كرة القدم في إنجلترا على إعادة التفكير في بيع الكحول داخل الملاعب وحولها”.

وفي رسالة للاتحاد المحلي للعبة والقائمين على الرياضة والسياسة في البلاد، تساءل صاحب التقرير عن السبب الذي جعل الدوري الإنجليزي لا يتخذ قفزة أخرى ويحظر المشروبات الكحولية محليًا، وأكد أن حظر الكحول يمكن أن يشجع النساء والشباب على الحضور أكثر إلى مدرجات الملاعب.

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