كاتب جنوب افريقي: النظام المغربي أسد على تونس ونعامة أمام بريتوريا

قال كاتب من جنوب افريقيا في تعليقه على موقف النظام المغربي من استقبال الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، أن الرباط اسأسدت فقط على تونس في وقت ظهر صوتها خافتا تجاه الموقف الحازم لبريتوريا.

وحسب الكاتب الجنوب افريقي الشهير جان جاك كورنيش، فإن صوت النظام المغربي لم يكد يسمعه أحد، بعد استقبال ابراهيم غالي في زيارة رسمية، وإعلان الرئيس رامافوزا قلقه من الصمت الدولي حول كون المغرب آخر دولة استعمارية في إفريقيا، وفشلها في الوفاء بوعدها بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية.

وأوضح أنه عندما استقبلت تونس جارة المغرب ابراهيم غالي الصيف الماضي، سحبت المغرب سفيرها وبدأت مقاطعة تجارية ورياضية ضد هذا البلد العربي، لكنها لن تجرؤ على اتخاذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد قوة قارية مثل جنوب افريقيا.

وحسب الكاتب، فإن النظام المغربي في موقع ضعف تجاه جنوب افريقيا، باعتبارها قوة نافذة داخل الاتحاد الافريقي الذي عادت إليه الرباط بعد 30 سنة من انسحابها.

وأوضح أن الرباط دفعت لدول افريقية صوتت بالموافقة على دخول الاتحاد، بأموال الفوسفات المسروق من الصحراء الغربية.

وحسبه، فهذه الدول مازالت تنتظر بفارغ الصبر المكاسب الاقتصادية التي وعدتها بها الرباط لكنها تأخرت.

وكانت زيارة ابراهيم غالي إلى جنوب افريقيا بمثابة، صدمة في الرباط، التي التزمت الصمت تجاهها، وحاول ناصر بوريطة التخفيف من وقع الصدمة بالتأكيد أنه “صخب” وأن بلاده ستعاقب الشركات الجنوب افريقية.

الصحراء الغربية: رئيس جنوب افريقيا يرافع عن حق شعبها في تقرير مصيره

ويوم 18 أكتوبر، أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا لدى استقباله نظيره الصحراوي إبراهيم غالي، أن دعم حكومته “الحازم” للصحراء الغربية، مساويا بين نضال الصحراويين من أجل تقرير مصيرهم، والكفاح ضد نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا.

وقال رامافوزا: “نشعر بالقلق حيال الصمت المتواصل في العالم إزاء النضال من أجل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

وأضاف: “نرى أن نضالات أخرى يتم التعبير عنها بصوت أعلى، ولهذا السبب نحن كجنوب إفريقيين واضحون وحازمون وبلا تردد، فيما يتعلق بدعمنا للشعب الصحراوي”.

قبل أن يتابع قائلا:”إنه نضال مشرّف لشعب يريد تقرير مصيره بنفسه. وهو يشبه الكفاح ضد نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا”.

بالفيديو.. رئيس جنوب إفريقيا يستقبل الرئيس الصحراوي في بريتوريا

حظي الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يوم الثلاثاء، باستقبال رسمي من طرف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، في مستهلّ زيارة دولة يجريها إلى البلاد، تدوم ثلاثة أيام.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية، فقد جرت مراسم الاستقبال الرسمي بالقصر الرئاسي بالعاصمة بريتوريا، على وقع 21 طلقة مدفعية.

وبعد أداء مراسم الاستقبال، أجرى الرئيس غالي محادثات ثنائية على انفراد، مع الرئيس سيريل رامافوسا بالمجمع الرئاسي، قبل أن تتوسع المحادثات لتشمل وفدي البلدين.

وجاءت هذه الزيارة بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا. وهي تندرج في إطار “تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، التي تعود إلى سنوات طويلة من الكفاح ضد الاستعمار والميز العنصري”.

كما ينتظر أن تكون الزيارة “فرصة لتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي، يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما”، يضيف المصدر.

ويرافق غالي في هذه الزيارة وفد هام، يضم كل من وزراء الخارجية، التعاون، الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة.

إلى جانب مدير الأمن والتوثيق وحماية المؤسسات بالرئاسة، والمدير المركزي للعمليات والتفتيش بوزارة الدفاع، والسفير الصحراوي في جنوب إفريقيا .