كاتب جنوب افريقي: النظام المغربي أسد على تونس ونعامة أمام بريتوريا
قال كاتب من جنوب افريقيا في تعليقه على موقف النظام المغربي من استقبال الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، أن الرباط اسأسدت فقط على تونس في وقت ظهر صوتها خافتا تجاه الموقف الحازم لبريتوريا.
وحسب الكاتب الجنوب افريقي الشهير جان جاك كورنيش، فإن صوت النظام المغربي لم يكد يسمعه أحد، بعد استقبال ابراهيم غالي في زيارة رسمية، وإعلان الرئيس رامافوزا قلقه من الصمت الدولي حول كون المغرب آخر دولة استعمارية في إفريقيا، وفشلها في الوفاء بوعدها بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية.
Expressing firm and unwavering support for the self determination of the #WesternSahara, #PresidentCyrilRamaphosa received his #Saharawi counterpart #BrahimGhali in #Pretoria and lamented the silence about #Morocco‘s illegal occupation of the former #Spanish colony.
— Jean-Jacques Cornish (@jjcornish) October 18, 2022
وأوضح أنه عندما استقبلت تونس جارة المغرب ابراهيم غالي الصيف الماضي، سحبت المغرب سفيرها وبدأت مقاطعة تجارية ورياضية ضد هذا البلد العربي، لكنها لن تجرؤ على اتخاذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد قوة قارية مثل جنوب افريقيا.
وحسب الكاتب، فإن النظام المغربي في موقع ضعف تجاه جنوب افريقيا، باعتبارها قوة نافذة داخل الاتحاد الافريقي الذي عادت إليه الرباط بعد 30 سنة من انسحابها.
Read my “Morocco’s silent fury at official visit to South Africa by Saharawu President Brahim Ghali” on #jjcornish.com
— Jean-Jacques Cornish (@jjcornish) October 19, 2022
وأوضح أن الرباط دفعت لدول افريقية صوتت بالموافقة على دخول الاتحاد، بأموال الفوسفات المسروق من الصحراء الغربية.
وحسبه، فهذه الدول مازالت تنتظر بفارغ الصبر المكاسب الاقتصادية التي وعدتها بها الرباط لكنها تأخرت.
وكانت زيارة ابراهيم غالي إلى جنوب افريقيا بمثابة، صدمة في الرباط، التي التزمت الصمت تجاهها، وحاول ناصر بوريطة التخفيف من وقع الصدمة بالتأكيد أنه “صخب” وأن بلاده ستعاقب الشركات الجنوب افريقية.
الصحراء الغربية: رئيس جنوب افريقيا يرافع عن حق شعبها في تقرير مصيره
ويوم 18 أكتوبر، أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا لدى استقباله نظيره الصحراوي إبراهيم غالي، أن دعم حكومته “الحازم” للصحراء الغربية، مساويا بين نضال الصحراويين من أجل تقرير مصيرهم، والكفاح ضد نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا.
وقال رامافوزا: “نشعر بالقلق حيال الصمت المتواصل في العالم إزاء النضال من أجل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.
وأضاف: “نرى أن نضالات أخرى يتم التعبير عنها بصوت أعلى، ولهذا السبب نحن كجنوب إفريقيين واضحون وحازمون وبلا تردد، فيما يتعلق بدعمنا للشعب الصحراوي”.
قبل أن يتابع قائلا:”إنه نضال مشرّف لشعب يريد تقرير مصيره بنفسه. وهو يشبه الكفاح ضد نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا”.
Once again, I wish to thank President Brahim Ghali for the fruitful discussions we have had this morning, and assure him of the continued support of the government and people of South Africa for the struggle of the people of Western Sahara.https://t.co/buOa6tFuGc
— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) October 18, 2022
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a reçu ce mardi à Pretoria Brahim Ghali, le leader du Front Polisario, mouvement de lutte pour l’indépendance du Sahara Occidental. Une réaffirmation du soutien à ce territoire revendiqué et en partie occupé par le Maroc. pic.twitter.com/iQrhCHuhaM
— Le journal Afrique TV5MONDE (@JTAtv5monde) October 18, 2022
بالفيديو.. رئيس جنوب إفريقيا يستقبل الرئيس الصحراوي في بريتوريا
حظي الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يوم الثلاثاء، باستقبال رسمي من طرف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، في مستهلّ زيارة دولة يجريها إلى البلاد، تدوم ثلاثة أيام.
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية، فقد جرت مراسم الاستقبال الرسمي بالقصر الرئاسي بالعاصمة بريتوريا، على وقع 21 طلقة مدفعية.
Opening remarks by President @CyrilRamaphosa during official talks, Sahawari State Visit, Union Buildings. https://t.co/gJDATzetis#SahawariInSA pic.twitter.com/DEhxPco6rr
— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) October 18, 2022
His Excellency President @CyrilRamaphosa receives His Excellency President Brahim Ghali of the Saharawi Arab Democratic Republic at the Union Buildings on the occasion of his State Visit to South Africa #SaharawiInSA 🇪🇭🇿🇦#BetterAfricaBetterWorld pic.twitter.com/6IU9qtX7Zw
— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) October 18, 2022
HE President @CyrilRamaphosa will meet today with HE President Brahim Ghali of the Saharawi Arab Democratic Republic/Western Sahara. South Africa supports the region’s right to self-determination and independence under the Constitutive Act of the AU. #BetterAfricaBetterWorld pic.twitter.com/QAjL6GW9Zv
— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) October 18, 2022
وبعد أداء مراسم الاستقبال، أجرى الرئيس غالي محادثات ثنائية على انفراد، مع الرئيس سيريل رامافوسا بالمجمع الرئاسي، قبل أن تتوسع المحادثات لتشمل وفدي البلدين.
The South African National Defence Force fire the #21GunSalute – the highest honour rendered for His Excellency President Brahim Ghali during the Welcome Ceremony at the Nelson Mandela Amphitheatre, Union Buildings, Tshwane
#SaharawiInSA 🇪🇭🇿🇦#BetterAfricaBetterWorld pic.twitter.com/sbkf0SURAq
— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) October 18, 2022
وجاءت هذه الزيارة بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا. وهي تندرج في إطار “تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، التي تعود إلى سنوات طويلة من الكفاح ضد الاستعمار والميز العنصري”.
كما ينتظر أن تكون الزيارة “فرصة لتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي، يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما”، يضيف المصدر.
ويرافق غالي في هذه الزيارة وفد هام، يضم كل من وزراء الخارجية، التعاون، الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة.
إلى جانب مدير الأمن والتوثيق وحماية المؤسسات بالرئاسة، والمدير المركزي للعمليات والتفتيش بوزارة الدفاع، والسفير الصحراوي في جنوب إفريقيا .