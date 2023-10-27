كاتب صحفي إنجليزي: بن رحمة فقد معالمه وتاه

قال كاتب صحفي رياضي إنجليزي إن اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، فقد معالمه هذه الأيّام وتاه.

ولجأ التقني ديفيد مويس مدرب فريق وست هام الإنجليزي إلى إخراج المهاجم بن رحمة في الدقيقة الـ 58، من عمر مواجهة المُضيّف نادي أولمبياكوس اليوناني، مساء الخميس. لِحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمسابقة الدوري الأوروبي.

وترك الدولي الجزائري فريقه وست هام منهزما بِثنائية نظيفة، قبل أن يُقلّص مُمثّل الكرة الإنجليزية النتيجة في الدقيقة الـ 87 بِتسجيل هدف الشرف، ويُنهي المباراة بِخسارة (1-2).

وأوضح الكاتب الصحفي أنطوني مارتينز: “لقد كان أداء صادما من الفريق بِشكل عام، وكان سعيد بن رحمة من أسوأ المُذنبين”.

وأضاف: “يبدو أن بن رحمة ضائع تماما، ويفتقر إلى أيّ نوع من الثّقة في الوقت الحالي. كان لديه 36 لمسة للكرة فقط، قبل أن يتمّ تكبيله من قبل المنافس لِأكثر من 30 دقيقة. جُرِّد اللاعب من الكرة ثلاث مرات، كما ارتكب خطأَين”.

وتابع في مقالة رأي بِموقع “هامرز نيوز” نُشرت الجمعة: “لا يفعل بن رحمة ما يكفي في الهجوم. لقد دافعت عنه إلى أقصى حدّ خلال السنوات القليلة الماضية. ولكن أداءه في العاصمة اليونانية أثينا يُجبرك أن لا تتعاطف معه”.

وأشار الصحفي الإنجليزي أيضا إلى حادثة عدم مصافحة بن رحمة للناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الأمر الذي يعكس مرور اللاعب نفسيا بِفترة عصيبة.

واختتم الكاتب الصحفي أنطوني مارتينز، قائلا إن المدرب ديفيد مويس يتحمّل نصيبا من المسؤولية، ذلك أنّه فشل في الاستثمار في مواهب لاعب مثل سعيد بن رحمة، ولم يجد الحلول الكفيلة بِتحفيزه، رغم أن التقني الأسكتلندي يُشرف على مهاجم “الخضر” منذ خريف 2020. كما طالب اللاعب الجزائري بـ “الانتفاضة”، وتحسين لياقته البدنية ومستواه الفني ورفع التحدّيات.

وتبقى مشاركة سعيد بن رحمة مع “مُحاربي الصّحراء” في كأس أمم إفريقيا، بِكوت ديفوار انطلاقا من الـ 13 من جانفي المقبل، محلّ شكّ. وذلك بِسبب ما وقع بينه وبين بلماضي، وأدائه المُحبط مع النّخبة الوطنية (هدف وحيد وتمريرتان حاسمتان فقط، منذ عام 2015!)، ووفرة عناصر الخطّ الأمامي لـ “الخضر” وكفاءتهم.