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رياضة

كاتب صحفي إنجليزي: محرز أحد أعظم الأجنحة في تاريخ “البريمرليغ”

علي بهلولي
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كاتب صحفي إنجليزي: محرز أحد أعظم الأجنحة في تاريخ “البريمرليغ”
ح.م

يُؤمن كاتب صحفي إنجليزي بِأن اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز “مظلوم” في نادي مانشستر سيتي.

وبِعبارة أوضح، يرى الكاتب الصحفي زاك سكوت مولوني أن محرز لم ينل حقّه من الإشادة والتثمين لِكفاءته. في مقالة رأي نشرها الموقع الإلكتروني الإنجليزي “مانشستر سيتي فيتال فوتبال”، الأربعاء.

وقال زاك سكوت مولوني: “رياض محرز جناح من الطراز العالمي، يمتلك قدما يُسرى هائلة، يُمكن القول إنّها أفضل لمسة في كرة القدم العالمية، مع القدرة على صنع فرصة من لا شيء. يعرف هذا اللاعب دوره بِشكل جيّد، فهو يعلم متى يُحافظ على أدائه، ومتى يتوغّل إلى العمق ونثر سحره”.

وأضاف: “بقيت معرفة ما إذا كان جناح السيتي قد تلقّى الثّناء الذي أعتقد أنه يستحقّه. محرز هو بِلا شك أحد أعظم الأجنحة في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، وينبغي للسيتي أن يكون شاكرا لِامتلاكه مثل هذه الموهبة”.

ويلعب رياض محرز (31 سنة) في بطولة إنجلترا للقسم الأوّل منذ صيف 2014، وقد حصد كمّا هائلا من التتويجات، أبرزها 4 ألقاب الدوري.

وتنتظر رياض محرز مباراة الموسم في “البريمرليغ” سهرة الجمعة المقبلة، لمّا يُواجه فريقه “الأزرق السّماوي” رائد الترتيب والضّيف نادي أرسنال.

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