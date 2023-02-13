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كاتب فلسطيني: أين اختفى رئيس لجنة القدس خلال مؤتمر القدس؟

الشروق أونلاين
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كاتب فلسطيني: أين اختفى رئيس لجنة القدس خلال مؤتمر القدس؟

تساءل كاتب فلسطيني، عن سبب غياب ملك المغرب محمد السادس عن أهم اجتماع عربي لنصرة القدس، باعتباره رئيس لجنة القدس، الذي يتواجد في إجازة بقصره بالغابون، وذلك بعد ان فتح أبواب بلاده أمام الكيان الصهيوني.

ونشرت وكالة “معا الاخبارية”، الفلسطينية مقالا لرئيس تحريرها ناصر اللحام جاء فيه: انعقد مؤتمر “القدس صمود وتنمية”، وقالت وسائل الاعلام الرسمية حرفيا (أن المؤتمر انعقد وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى). ولكنها لم تذكر غياب رئيس لجنة القدس الملك المغربي الذي ورث المنصب عن ابيه بناء على قرار منظمة المؤتمر الاسلامي الذي انعقد في جدة عام 1975.

وأوضح: ألقى كلمة المغرب، خلال المؤتمر، رئيس وزراء المملكة عزيز أخنوش بينما الصحافة العبرية تكرر مؤخرا أن الملك المغربي وقع صك التطبيع دون أن يقدّم أي طلب من أجل القدس ولا من أجل أي أسير من أسرى القدس !!.

ويشار إلى ان ملك المغرب رئيس لجنة القدس يتواجد حاليا يقضي الأخير عطلة طويلة في قصره بأشهر منتجع ساحلي في الغابون. على ساحل المحيط الأطلسي.

وحسب الكاتب، قيمة هذا المؤتمر انه يشكل محاولة فلسطينية مصرية اردنية لاستعادة دور الجامعة العربية بعد ان اصابتها غيبوبة التطبيع (مثل غيبوبة السكري) منذ اربع سنوات. وهي محاولة تستحق المحاولة لاسعادة الجامعة العربية من براثن انظمة التطبيع التي تعمل وفق برامج الموساد الاسرائيلي. ولكن اهل القدس لن يقتنعوا بهذا المؤتمر قبل ان يلمسوا “ليس ان يسمعوا او يقرأوا” مخرجاته السياسية والمادية على أرض الواقع .
وشدد: نتائج المؤتمر تزامنت مع قرارات الكابينيت الاسرائيلي بالهجوم على القدس. فهل تطرد أية عاصمة عربية سفير الاحتلال؟ هل نشاهد اي دعم سياسي أو عملي لاهل القدس؟.

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