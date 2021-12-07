-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

كاتب فلسطيني: الجزائر استعادت دورها العربي من البوابة الصحيحة

الشروق أونلاين
  • 430
  • 0
كاتب فلسطيني: الجزائر استعادت دورها العربي من البوابة الصحيحة
رئاسة الجمهورية
الرئيس عبد المجيد تبون رفقة نظيره الفلسطيني

وصف الكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان، قرارات الجزائر بمناسبة زيارة الرئيس محمود عباس باستضافة اجتماع للفصائل وتقديم دعم مالي، مؤشرات عن استعادة دورها على الساحة العربية من البوابة الصحيحة.

وكتب عبد الباري عطوان تغريدة جاء فيها: استقبال الرئيس الفلسطيني عباس والاعلان عن استضافة حوار فلسطينى يضم كل الفصائل وتقديم مئة مليون دولار مساعدة كلها مؤشرات عن استعادة الجزائر لدورها ومكانتها العربية عبر البوابة الصحيحة مع تأكيدنا على ضرورة وصول المساعدات للشعب شكرا للجزائر الشقيقة.

مقالات ذات صلة
عقد لقاء للفصائل الفلسطينية بالجزائر: حماس تصدر أول تعليق

عقد لقاء للفصائل الفلسطينية بالجزائر: حماس تصدر أول تعليق

الجوية الجزائرية تعلن الشروط الجديدة للسفر نحو فرنسا وانجلترا

الجوية الجزائرية تعلن الشروط الجديدة للسفر نحو فرنسا وانجلترا

16 مشروعا لفك الإختناق المروري في العاصمة

16 مشروعا لفك الإختناق المروري في العاصمة

تأجيل محاكمة رجل الأعمال خربوش إلى 20 ديسمبر

تأجيل محاكمة رجل الأعمال خربوش إلى 20 ديسمبر

حان الوقت لافتكاك الجزائر عضوية مجلس الأمن

حان الوقت لافتكاك الجزائر عضوية مجلس الأمن

أخبار الجزائر ليوم الأحد 05 ديسمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الأحد 05 ديسمبر 2021

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد