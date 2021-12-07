كاتب فلسطيني: الجزائر استعادت دورها العربي من البوابة الصحيحة

وصف الكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان، قرارات الجزائر بمناسبة زيارة الرئيس محمود عباس باستضافة اجتماع للفصائل وتقديم دعم مالي، مؤشرات عن استعادة دورها على الساحة العربية من البوابة الصحيحة.

وكتب عبد الباري عطوان تغريدة جاء فيها: استقبال الرئيس الفلسطيني عباس والاعلان عن استضافة حوار فلسطينى يضم كل الفصائل وتقديم مئة مليون دولار مساعدة كلها مؤشرات عن استعادة الجزائر لدورها ومكانتها العربية عبر البوابة الصحيحة مع تأكيدنا على ضرورة وصول المساعدات للشعب شكرا للجزائر الشقيقة.