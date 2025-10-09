كاتب مجري يفوز بجائزة نوبل للأداب لعام 2025

أعلنت الأكاديمية السويدية، اليوم الخميس، فوز الكاتب والروائي المجري لاسلو كراسنوهوركاي بجائزة نوبل في الآداب لعام 2025.

ويُعرف كراسنوهوركاي، البالغ من العمر 71 عاماً، بأنه “سيد الكآبة ما بعد الحداثية”، وُلد كراسنوهوركاي في المجر عام 1954، واشتهر عالمياً بعد فوزه بجائزة “مان بوكر” الدولية عام 2014.

وتتميز أعماله بأسلوبها الفريد الذي يعتمد على جمل طويلة جداً قد تمتد لصفحات، مما يخلق إحساساً بالتدفق المستمر والتوتر المتصاعد.

من أبرز أعماله المترجمة إلى الإنجليزية:

“تانغو الشيطان” (Satantango): روايته الأولى التي صدرت عام 1985، والتي تدور أحداثها في قرية مجرية معزولة ومنهارة، وتعتبر من روائعه الأدبية.

“كآبة المقاومة” (The Melancholy of Resistance): صدرت عام 1989، وتتناول الفوضى التي تسيطر على بلدة صغيرة مع وصول سيرك غامض.

“حرب وحرب” (War and War): صدرت عام 1999، وتتبع رحلة مؤرخ مجري مهووس يهرب إلى نيويورك حاملاً مخطوطة غامضة.