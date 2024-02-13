“كات” ترافق أصحاب “ستارتاب” بحلول للتغطية التأمينية

وقّعت اتفاقية مع صندوق المؤسسات الناشئة

وقّعت الشركة الجزائرية للتأمينات “كات”، الإثنين، اتفاقية شراكة مع صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وممثلة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وأكّد وزير المالية أن هذه الخطوة تندرج ضمن التأكيد على مساعي السلطات العمومية لتفعيل دور المؤسسات الناشئة، التي تصبّ ضمن قلب الاستراتيجيات الاقتصادية لما تكتسيه من أهمية بالغة في خلق القيمة المضافة وكذا المساهمة في بعث الحركية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تحقيق النمو السريع والآلي لهذه المؤسسات.

وشدد الوزير على الإمكانات المقدمة في هذا المجال عبر توفير مناخ مناسب لتطوير المؤسسات الناشئة وتمكينها من بلوغ أهدافها، مشيرا إلى إنشاء صندوق خاص لتمويل مشاريع هذه الشركات لمساعدتها على بلورة طموحاتها، موازاة مع تعزيز هذه البيئة بلجوء شركات التأمين مؤخرا إلى تطوير آليات تسمح بمرافقة الشركات الناشئة فيما يتعلق بتسيير الأخطار والتغطية التأمينية الشاملة.

وفي سياق متصل، قالت الأمينة العامة لوزارة اقصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ممثلة لوزير القطاع، إن هذه الخطوة تعتبر لبنة أخرى في بناء الاستراتيجية الوطنية لدعم المؤسسات الناشئة، والعمل على تجسيد توجهيات السلطات العليا، خاصة من خلال حماية هذا النوع من المؤسسات ورفع قيمتها السوقية داخل وخارج الوطن.

وجرى توقيع العقد من طرف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، ناصر سايس، والمدير العام للصندوق تمويل المؤسسات الناشئة عقبة حشاني.

وتهدف الاتفاقية لضمان المرافقة من خلال خلق حلقة متكاملة ما بين صندوق المؤسسات الناشئة، والمؤسسة الوطنية للتأمينات، لتسهيل الإجراءات التي تساهم في مساعدة المؤسسات الناشئة لإيجاد الحلول والموارد المادية، اسداء النصائح والإرشادات وكذا التغطية في مجال التأمينات.

وتندرج خطوة الشركة الوطنية للتأمينات في إطار الابتكار المفتوح التي تبنتها السلطات العمومية، بهدف دفع المؤسسات لمنح الأولوية لهذا الخيار، بدلا من التوجّه نحو تطوير الموارد داخليا أو شراء الحلول.

ونشأت فكرة هذه الشراكة، حسب بيان لشركة التأمين، تلقت “الشروق” نسخة منه، إثر مشاركة المؤسسة الجزائرية للتأمينات في معرض التجارة الالكترونية والخدمات عن بعد المنظم خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر 2023، خلال هذه التظاهرة، أطلقت المؤسسة الجزائرية للتأمينات رسميا عرض E-Pack Startup والمؤسسات الصغيرة جدا.