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كادير الجابوني يؤدي مناسك العمرة وناشطون يقترحون عليه الإنشاد

نادية شريف
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كادير الجابوني يؤدي مناسك العمرة وناشطون يقترحون عليه الإنشاد

أدى الفنان الجزائري عبد القادر هيباوي، المعروف باسم “كادير الجابوني”، مناسك العمرة، بحسب آخر صورة له، تم تداولها على نطاق واسع.

ونشر الجابوني عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة له بملابس الإحرام، من أمام الكعبة المشرفة، وكتب: “اللهم تقبل منا”.

وتفاعل نشطاء مع الصورة بشكل خاص، حيث ركز الكثيرون على الدعاء له بالتوبة، فيما اقترح عليه آخرون ترك أغاني الراي الهابطة، والتوجه نحو الإنشاد كما فعل من قبل “الشاب جلول”.

وفي الوقت الذي اكتفى البعض بتهنئته وكتابة “عمرة مقبولة”، راح البعض الآخر يتساءل إن كانت العمرة تجوز بمال الغناء؟

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التعليقات
1
  • ثانينه

    انما الاعمال بالنيات..الانسان ليس معصوما بالخطا الغناء والرسم والموسيقي كلها نعم من عند الله ..الحرام ان تؤدي الاخرين وان لاتمد يد المساعده للمحتاجين ادا كنت قادرا..عمره مقبوله 100بال100 انشاء الله.الاسلام دين اليسر

    -1

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