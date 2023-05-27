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كاد أن يتسبب بكارثة.. راكب يفتح باب الطائرة لشعوره بالضيق

الشروق أونلاين
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كاد أن يتسبب بكارثة.. راكب يفتح باب الطائرة لشعوره بالضيق

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن راكبا فتح باب إحدى الطائرات التابعة لشركة آسيانا للخطوط الجوية، الجمعة، قبل دقائق من هبوطها المزمع في مدينة ديجو، قد قال للشرطة إنه فعل ذلك لأنه “شعر بضيق”.

نقلت يونهاب ، السبت، عن مركز شرطة ديجو دونجبو القول إن الرجل، وهو في العقد الرابع من العمر، أبلغ المحققين أنه فتح الباب لأنه “أراد النزول من الطائرة بسرعة”.

وقال إنه “يعاني من التوتر بعد أن فقد وظيفته في الآونة الأخيرة”.

وفتح الرجل الباب بينما كانت الطائرة على ارتفاع نحو 213 مترا فوق الأرض، مما تسبب في حالة ذعر على متن الطائرة.

وكان الرجل جالسا في مقعد الطوارئ، وفتح باب الطائرة قبل حوالي دقيقتين إلى ثلاث دقائق من الهبوط في المطار الذي يبعد نحو 240 كيلومترا جنوب سيول، وفقا لشبكة “سي إن إن” الإخبارية.

وبحسب خطوط آسيانا الجوية، كانت الطائرة تقل 200 شخص، بينهم 194 راكبا.

ونُقل تسعة ركاب إلى المستشفى لإصابتهم بمشكلات في التنفس، وغادروها جميعا بعد ذلك بساعتين، حسبما نقلته “رويترز” عن مسؤول بإدارة الإطفاء في ديجو.

وقالت يونهاب إن الشرطة تعتزم القبض على الرجل بعد انتهاء التحقيقات.

وقال جين سونج هيون مسؤول السلامة السابق في الخطوط الجوية الكورية إن هذه الحالة لم تحدث من قبل على حد علمه، لكن ركابا يفتحون مخارج الطوارئ بدون تعليمات بعد هبوط الطائرة على الأرض.

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