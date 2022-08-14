كاراتي: الجزائري مولود لطرش يُتوّج بجائزة وزارة الخارجية اليابانية   

كرّمت اليابان الأستاذ الجزائري في رياضة الكاراتي، مولود لطرش بمنحه جائزة وزارة الشؤون الخارجية لليابان (2022).

وأفاد بيان لسفارة اليابان بالجزائر أنه “تبعا للمرسوم المؤرخ في 10 أوت, أعلنت حكومة اليابان عن قرار منح جائزة وزارة الشؤون الخارجية, للأستاذ مولود لطرش”.

وأضاف البيان أن مولود لطرش, الحاصل على حزام أسود من الدان الثامنة, وخبير دولي ورئيس الرابطة اليابانية للكاراتي في الجزائر-, وكذلك عضو في اللجنة التقنية الافريقية للكاراتي, قد كرمته حكومة اليابان “لتعرب له عن امتنانها لمساهمته الكبيرة في تعزيز التبادلات الرياضية والتفاهم المتبادل بين اليابان والجزائر”.

وتعتبر رابطة الكاراتي اليابانية, المدرسة الأكبر في العالم ومشهورة بمنافساتها لنقطة 1 او 2 وازا- اري (ايبون شوبو), التي ليس لها أي فئة اوزان او أي حماية, و يتميز أسلوب شوتوكان للرابطة اليابانية للكاراتي بديناميكية وبتقنياتها العالية.

وتم الاعتراف بالرابطة اليابانية للكاراتي منذ 21 مارس 2012 باليابان كجمعية ذات خدمة عمومية والحاقها بالدولة وبالتالي تم الاعتراف بها كمرجع في تعليم الكاراتي التقليدي, ليس فقط على مستوى اليابان بل في العالم بأسره.