كارثة بكل المقاييس في ملعب 05 جويلية

عملية تشجع الفوضى و"البزنسة"

يبدو أن القائمين على بعض القرارات في الساحة الكروية الجزائرية، لم يتقبلوا التطور والتنظيم الذي عرفته عملية بيع التذاكر في المدة الأخيرة على مستوى منصة “تذكرتي”، وهذا بعد طرح تذاكر الداربي العاصمي الكبير بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة على مستوى أكشاك ملعبي 05 جويلية وعمر حمادي ببلوغين، الذي كاد يتسبب بكارثة للجماهير.

ورغم أن اللقاءات في السابق كانت تطرح فيها التذاكر على منصة تذكرتي، تفاديا لتلك الطوابير الكبيرة، وتنظيم الأمور بطريقة جيدة، غير أن ماجرى على مستوى أكشاك ملعب عمر حمادي و05 جويلية يندى له الجبين، بالنظر للجماهير الغفيرة التي كانت حاضرة، وكمية التدافع من أجل نيل تذكرة، خلف العديد من الإصابات وسط المناصرين، بالإضافة إلى نفاذها في وقت قياسي جدا، ما يجعل السؤال مطروحا حول العدد الحقيقي الموضوع للبيع، موازاة مع تواجد العديد من الأشخاص يحوزون مئات التذاكر، في سيناريو مشابه للسنوات الماضية.

وما زاد من غضب الأنصار هو اشتغال منصة “تذكرتي”، بشكل طبيعي في اللقاءات الأخرى، على غرار مواجهة شباب بلوزداد وشباب قسنطينة، ما جعل الأنصار يوجهون أصابع الاتهام إلى صاحب القرار، مؤكدين في الوقت ذاته رغبته في عودة الفوضى بالملاعب الجزائرية، وهو الأمر الذي يجب على السلطات العليا في البلاد فتح تحقيق فيه، ودوافع بيع التذاكر في الأكشاك، وتحميله مسؤولية تلك الصور التي صاحب عملية بيع التذاكر، ليبقى الأنصار رهينة القرارات السلبية التي تضر بصورة الكرة الجزائرية، خاصة وأن لقاء الداربي يعتبر الواجهة الجميلة للبطولة الوطنية، وما يصنعه الأنصار في المدرجات يعد مادة دسمة لكل القنوات ووسائل الإعلام، المحلية، العربية وحتى العالمية.