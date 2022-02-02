كارثة عين ولمان قد تتكرر بوهران

مخازن للمواد الكحولية والطلاء بأحياء سكنية

دقت منظمة حماية المستهلك عبر فرعها الولائي بوهران، ناقوس الخطر حيال تجاوزات وخروقات يرتكبها العديد من الخواص، من خلال تخزين مواد سريعة الالتهاب داخل مستودعات، غير أن الطامة الكبرى هي أن تلك المخازن تتواجد وسط النسيج العمراني، وهي المعطيات الخطيرة التي اكتشفها أعوان الرقابة خلال خرجاتهم الميدانية.

الصدمة كانت كبيرة، حيث تم اكتشاف قبل أشهر قليلة، ورشة تختص في صناعة السوائل المعقمة والمطهرة، تنشط في ظروف سيئة للغاية، بدليل ملء صهاريج بلاستيكية بمادة الكحول، من دون أدنى وقاية، ما قد يعرضها للاشتعال والقضاء على الأخضر واليابس، إذا ما قدر الله واندلعت شرارة بالورشة.

وحسب الأمين الولائي للمنظمة ح.عبد الحكيم، فإن الورشة لا تزال تعمل بصفة طبيعية رغم التحفظات والتقرير الأسود الذي تم رفعه إلى الجهات المختصة من طرف هيئة المراقبة، وغير بعيد عن حي كناستال، هناك شارع سيدي الشحمي، الذي يضم على طول الطريق مخازن للطلاء والمواد القابلة للاشتعال، والأدهى من ذلك أن تلك المحلات تتوسط مجمعات سكنية، وبحي مرفال أيضا، أفاد المتحدث أن هناك ورشة لصناعة العطور وتخزينها، في وقت يحذر المختصون من مغبة إغفال شروط الوقاية، في حال وقع حريق أو انفجار، لأن ذلك يعني تكرار كارثة عين ولمان بسطيف، حين تسبب انفجار مصنع لتخزين العطور في وفاة 8 أفراد وإصابة آخرين، والسبب راجع كما ذكرته المصالح المختصة إلى حريق اندلع وسط تلك الصهاريج التي كانت تخزن فيها العطور وسوائل كيماوية تدخل في تركيبها.

وهي النقطة التي ركز عليها الأمين الولائي للمنظمة، مشيرا إلى حجم الخطر الذي بات يهدد عددا من الأحياء السكنية التي غزتها ورشات إنتاجية، قد تعصف في أية لحظة بأحياء بأسرها، نظرا لخطورة المواد التي تشتغل بها والتي هي بمثابة قنبلة موقوتة، ولذا، يضيف، وجب تسليط الضوء على الظاهرة قبل فوات الأوان، محملا المسؤولية في نفس الوقت لمصالح البلدية والمصالح التقنية التي تكون قد منحت رخصة النشاط لتلك المؤسسات الصناعية، رغم عدم ملاءمة الموقع لمثل تلك النشاطات الخطيرة .