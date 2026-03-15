كارثة مرورية بالمسيلة.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات

لقي 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 38 آخرون بجروح متفاوتة في حادث مرور خطير وقع ليلة السبت إلى الأحد بولاية المسيلة، إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 46 ببلدية بن سرور.

وتبعا للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدات المختصة على 1سا و25د من أجل حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تشغل بين خطي (الوادي – تلمسان) وشاحنة، على مستوى الطريق الوطني رقم 46، بمنطقة مردود، التابعة لبلدية ودائرة بن سرور.

وخلف الحادث وفاة 5 أشخاص واصابة 38 آخرين بجروح مختلفة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتقلي العلاج، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الإستشفائية.