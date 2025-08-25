“كارفور” تخسر متاجرها في إيطاليا

أعلنت سلسلة متاجر “كارفور” الفرنسية عن إبرامها اتفاقا لبيع متاجرها في إيطاليا. بعد تكبّدها خسائر تشغيلية بلغت 67 مليون يورو عام 2024.

وستنتقل ملكية المحلات الكبرى في إطار هذه الصفقة، إلى مجموعة الصناعات الغذائية الإيطالية “NewPrinces”. مقابل نحو مليار يورو.

ويشمل البيع شبكة تضم أكثر من 1188 متجرا عبر أنحاء إيطاليا، على أن تُستكمل الصفقة قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعد الحصول على الموافقات القانونية.

وفي حين وصفت إدارة “كارفور”، خطوتها في إيطاليا، بـ “إعادة التموضع الاستراتيجي لتعزيز النمو”. يشير محلّلون إلى أنها تأتي في ظل حملات مقاطعة واسعة للعلامة، احتجاجا على “دعمها لحرب الإبادة في غزة”.