كارولين ليفيت في إجازة أمومة.. من يتولى مهامها؟

تغيب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عن مهامها الرسمية منذ حصولها على إجازة أمومة، فيما يتولى عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، إدارة الإحاطات الصحفية والظهور الإعلامي مؤقتا بدلا منها.

وبحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للإدارة الأمريكية فإن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سوف يترأس اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي إحاطة صحفية في البيت الأبيض نيابة عن ليفيت، التي أنجبت مؤخرا طفلة أسمتها فيفيانا، وتلقت حينها تهنئة إيرانية غير متوقعة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لفيت قد غادرت عملها في إجازة أمومة يوم 1 ماي الجاري، وقد سبق لوزير الخارجية ماركو روبيو أن ناب عنها في قاعة الإحاطات الصحفية منذ نحو أسبوعين.

وفي وقت سابق نشرت ليفيت عبر حسابها على منصة “إكس”، صورة تجمعها بمولودتها، وعلقت عليها قائلة: “في الأول من ماي، انضمت فيفيانا، أو (فيفي) كما تُعرف، إلى عائلتنا، ففاضت قلوبنا حبًا وفرحًا”.

وأضافت: “إنها بصحة جيدة ومثالية، وأخوها الأكبر يتأقلم بسعادة مع الحياة برفقة أخته الصغيرة. نستمتع بكل لحظة في هذه الحياة السعيدة مع مولودتنا الجديدة”، كما تقدمت بالشكر لكل من قدم لها الدعم خلال مرحلة الحمل.