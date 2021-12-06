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كارولين.. يوتوبرز تحدث ضجة بمطار هواري بومدين (فيديو)

الشروق أونلاين
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كارولين.. يوتوبرز تحدث ضجة بمطار هواري بومدين (فيديو)

أحدثت اليوتوبرز الجزائرية المقيمة في السويد كارولين، ضجة بمطار هوراي بومدين، بعد اصطفاف عشرات المعجبين لاستقبالها.

وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة وصول المؤثرة كارولين للجزائر  بعد غياب لسنوات، عشرات المعجبين ملتفين حولها لالتقاط صورة معاه ووصلت الأمور إلى حد التدافع فيما بينهم.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديوهات المتداولة، مستغربين طريقة استقبال المؤثرة في حين أكد البعض عدم معرفتهم بها ولا بنوعية الفيدوهات التي تقدمها.

وتعيش المؤثرة كارولين وهي جزائرية واسمها الحقيقي شاهيناز وتنحدر من ولاية تيارت، بالسويد منذ 10 سنوات وتشارك معجبيها يومياتها رفقة ابنتيها وزوجها السويدي.

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