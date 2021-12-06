كارولين.. يوتوبرز تحدث ضجة بمطار هواري بومدين (فيديو)
أحدثت اليوتوبرز الجزائرية المقيمة في السويد كارولين، ضجة بمطار هوراي بومدين، بعد اصطفاف عشرات المعجبين لاستقبالها.
وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة وصول المؤثرة كارولين للجزائر بعد غياب لسنوات، عشرات المعجبين ملتفين حولها لالتقاط صورة معاه ووصلت الأمور إلى حد التدافع فيما بينهم.
وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديوهات المتداولة، مستغربين طريقة استقبال المؤثرة في حين أكد البعض عدم معرفتهم بها ولا بنوعية الفيدوهات التي تقدمها.
منقولة
العاصمة العشرات و ربما المئات يستقبلون المدعوة كارولين أول مرة نسمع بها احدى ما يسمى بالمؤثرات على موقع أنستغرام . 🤔ماذا يحدث في البلد و لماذا تغيرت بهذا الشكل pic.twitter.com/32icahrbdW
— Hesham 🌺 (@hsham49485455) December 6, 2021
وتعيش المؤثرة كارولين وهي جزائرية واسمها الحقيقي شاهيناز وتنحدر من ولاية تيارت، بالسويد منذ 10 سنوات وتشارك معجبيها يومياتها رفقة ابنتيها وزوجها السويدي.
#شعوب
🔴🔴 الصورة من مطار هواري بومدين قبل لحظات!
جمهور غفير ينتظر إحدى مؤثرات الانستغرام زعما مؤثرة مفهمتش في ماذا اثرت المدعوة كارولين الجزائرية المقيمة بالخارج 🤷
حمد لله على نعمة العقل.
بالتفاهة تعيش و تولي مشهور و يستقبلوك. pic.twitter.com/kEZGCqXKbt
— Nes Rine (@NesRine78027518) December 6, 2021